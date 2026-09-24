जहीर खान के आने से बदलेगा CSK का कप्तान! गायकवाड़ से छिनेगी कमान? जानें ताजा अपडेट

चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2027 से पहले अपने कोचिंग सेटअप में बड़ा बदलाव कर दिया है. लंबे समय तक टीम के हेड कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग की जगह भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को नया हेड कोच बनाया गया है. जहीर के आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल कप्तानी को लेकर है. क्या कोच बदलने के बाद CSK अपने कप्तान को भी बदलेगी या फिर लगातार तीन सीजन प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाने के बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ पर फ्रेंचाइजी का भरोसा कायम रहेगा?

फिलहाल संकेत यही हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स 2027 में भी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आगे बढ़ सकती है. हालांकि संजू सैमसन पहले से टीम में मौजूद हैं और हार्दिक पांड्या को लेकर भी ट्रेड की चर्चाएं सामने आ चुकी हैं. ऐसे में मिनी ऑक्शन और नए सीजन से पहले CSK की कप्तानी पर नजरें बनी रहेंगी.

2024 में ऋतुराज को मिली थी CSK की कप्तानी

महेंद्र सिंह धोनी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 2024 में ऋतुराज गायकवाड़ को टीम की कप्तानी सौंपी थी. उनके पहले सीजन में CSK का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं रहा, लेकिन टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी और पांचवें स्थान पर रही. इसके बाद 2025 का सीजन चेन्नई के लिए बेहद निराशाजनक रहा. ऋतुराज गायकवाड़ बीच सीजन चोटिल हो गए और उनकी गैरमौजूदगी में महेंद्र सिंह धोनी ने दोबारा कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली. हालांकि कप्तान बदलने से भी टीम की किस्मत नहीं बदली और CSK सीजन का अंत आखिरी पायदान पर रहते हुए करने को मजबूर हुई.

2026 में फ्रेंचाइजी ने टीम में कई बदलाव किए और युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया. कप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर ऋतुराज के पास रही, लेकिन नतीजों में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. CSK एक बार फिर प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी और इस बार टीम आठवें स्थान पर रही. इस तरह ऋतुराज की कप्तानी के दौर में लगातार तीन सीजन CSK प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई. यही वजह है कि 2027 से पहले कप्तानी में बदलाव की चर्चा भी तेज है.

संजू सैमसन आए, फिर भी नहीं बदला कप्तान

2026 सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बड़ा ट्रेड किया था. फ्रेंचाइजी ने अपने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स भेजा और बदले में संजू सैमसन को अपने साथ जोड़ा. संजू लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके थे. इसलिए उनके CSK में आने के बाद यह चर्चा शुरू हुई कि फ्रेंचाइजी उन्हें कप्तानी सौंप सकती है. हालांकि टीम मैनेजमेंट ने ऋतुराज गायकवाड़ पर भरोसा बरकरार रखा. संजू सैमसन को भी 2026 में ऋतुराज की कप्तानी में खेलना पड़ा.

अब सवाल यह है कि लगातार तीन सीजन प्लेऑफ से बाहर रहने के बाद क्या फ्रेंचाइजी अपना फैसला बदलेगी?

क्यों ऋतुराज पर फिर भरोसा जता सकती है CSK?

सूत्रों की मानें तो फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से हटाने की संभावना कम मानी जा रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह CSK का टीम कल्चर है. फ्रेंचाइजी का मानना है कि ऋतुराज लंबे समय से इस सेटअप का हिस्सा हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के काम करने के तरीके को अच्छी तरह समझते हैं.

ऋतुराज को मैदान पर शांत रहने वाला और सुलझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है. टीम को उनकी कप्तानी में अपेक्षित नतीजे भले ही नहीं मिले हों, लेकिन फ्रेंचाइजी पिछले तीन सालों से उन्हें भविष्य के कप्तान के तौर पर तैयार कर रही है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट उन्हें एक और सीजन देने पर विचार कर सकता है.

धोनी का भरोसा भी ऋतुराज के साथ

ऋतुराज गायकवाड़ के पक्ष में एक और अहम पहलू महेंद्र सिंह धोनी का भरोसा माना जाता है. 2024 में जब धोनी के बाद नए कप्तान की तलाश हुई थी, तब ऋतुराज को जिम्मेदारी देने के पीछे धोनी की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी गई थी. अब टीम के कोचिंग सेटअप में भी बदलाव हुआ है. जहीर खान को नया हेड कोच बनाया गया है. CSK के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन के मुताबिक जहीर के नाम का सुझाव भी धोनी की ओर से आया था. ऐसे में फ्रेंचाइजी के क्रिकेटिंग फैसलों में धोनी की भूमिका अब भी महत्वपूर्ण दिखाई देती है.

सूत्रों के मुताबिक ऋतुराज पर धोनी का भरोसा अभी कायम है. यही वजह है कि नए कोच के आने के बावजूद कप्तानी में तुरंत बदलाव की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है.

भारत को एशियन गेम्स में दिला चुके हैं गोल्ड

ऋतुराज गायकवाड़ के पास कप्तानी का अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी है. 2023 में चीन के हांगझोऊ में हुए एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की कप्तानी ऋतुराज को सौंपी गई थी. ऋतुराज की कप्तानी में भारत ने पुरुष क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीता था. फाइनल मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था और बेहतर सीडिंग के आधार पर भारत को विजेता घोषित किया गया था. इसके बाद अगले IPL सीजन यानी 2024 में ऋतुराज को CSK की कप्तानी सौंप दी गई.

हार्दिक पांड्या की एंट्री से बदलेगा समीकरण?

CSK की कप्तानी की कहानी में एक और बड़ा नाम हार्दिक पांड्या का है. IPL 2027 से पहले हार्दिक को लेकर ट्रेड की चर्चाएं सामने आई हैं और चेन्नई सुपर किंग्स का नाम भी उनसे जोड़ा गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हार्दिक को लेकर ट्रेड की संभावनाओं पर बातचीत की चर्चा रही है. हालांकि ऐसी किसी डील की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

इस बीच यह भी चर्चा रही कि हार्दिक नई फ्रेंचाइजी में कप्तानी की भूमिका चाहते हैं. अगर भविष्य में CSK और हार्दिक के बीच कोई डील होती है तो कप्तानी का सवाल और दिलचस्प हो सकता है. हालांकि हार्दिक की कप्तानी संबंधी शर्त या इसी वजह से किसी ट्रेड के रुकने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में सवाल होगा कि अगर हार्दिक चेन्नई पहुंचते हैं तो क्या फ्रेंचाइजी उन्हें सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर उतारेगी या फिर कप्तानी को लेकर अपनी रणनीति बदलेगी?

जहीर खान के आने से CSK के कोचिंग सेटअप में बड़ा बदलाव जरूर हो गया है, लेकिन क्या यह बदलाव कप्तानी तक भी पहुंचेगा, इसका अंतिम जवाब फ्रेंचाइजी के अगले फैसलों से ही मिलेगा। IPL 2027 से पहले होने वाला मिनी ऑक्शन और संभावित ट्रेड इस तस्वीर को और साफ कर सकते हैं.