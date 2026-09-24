IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजहीर खान के आने से बदलेगा CSK का कप्तान! गायकवाड़ से छिनेगी कमान? जानें ताजा अपडेट

जहीर खान के आने से बदलेगा CSK का कप्तान! गायकवाड़ से छिनेगी कमान? जानें ताजा अपडेट

IPL 2027 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने जहीर खान को नया हेड कोच नियुक्त किया है. उनके आने से कप्तानी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. ऋतुराज गायकवाड़ लगातार तीन सीजन तक CSK को प्लेऑफ में नहीं ले जा पाए हैं.

Written By : रवीश बिष्ट |  Updated at : 24 Sep 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2027 से पहले अपने कोचिंग सेटअप में बड़ा बदलाव कर दिया है. लंबे समय तक टीम के हेड कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग की जगह भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को नया हेड कोच बनाया गया है. जहीर के आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल कप्तानी को लेकर है. क्या कोच बदलने के बाद CSK अपने कप्तान को भी बदलेगी या फिर लगातार तीन सीजन प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाने के बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ पर फ्रेंचाइजी का भरोसा कायम रहेगा?

फिलहाल संकेत यही हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स 2027 में भी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आगे बढ़ सकती है. हालांकि संजू सैमसन पहले से टीम में मौजूद हैं और हार्दिक पांड्या को लेकर भी ट्रेड की चर्चाएं सामने आ चुकी हैं. ऐसे में मिनी ऑक्शन और नए सीजन से पहले CSK की कप्तानी पर नजरें बनी रहेंगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
क्रिकेट
पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया तहस-नहस, टीम इंडिया ने दिखाया दम
पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया तहस-नहस, टीम इंडिया ने दिखाया दम
क्रिकेट
हरमनप्रीत ने तोड़ा एमएस धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, बनीं दुनिया की सबसे सफल कप्तान
हरमनप्रीत ने तोड़ा एमएस धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, बनीं दुनिया की सबसे सफल कप्तान
क्रिकेट
टीम इंडिया को कब मिलेगा नया चीफ सेलेक्टर? BCCI ने दिया जवाब
टीम इंडिया को कब मिलेगा नया चीफ सेलेक्टर? BCCI ने दिया जवाब

2024 में ऋतुराज को मिली थी CSK की कप्तानी

महेंद्र सिंह धोनी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 2024 में ऋतुराज गायकवाड़ को टीम की कप्तानी सौंपी थी. उनके पहले सीजन में CSK का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं रहा, लेकिन टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी और पांचवें स्थान पर रही. इसके बाद 2025 का सीजन चेन्नई के लिए बेहद निराशाजनक रहा. ऋतुराज गायकवाड़ बीच सीजन चोटिल हो गए और उनकी गैरमौजूदगी में महेंद्र सिंह धोनी ने दोबारा कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली. हालांकि कप्तान बदलने से भी टीम की किस्मत नहीं बदली और CSK सीजन का अंत आखिरी पायदान पर रहते हुए करने को मजबूर हुई.

2026 में फ्रेंचाइजी ने टीम में कई बदलाव किए और युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया. कप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर ऋतुराज के पास रही, लेकिन नतीजों में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. CSK एक बार फिर प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी और इस बार टीम आठवें स्थान पर रही. इस तरह ऋतुराज की कप्तानी के दौर में लगातार तीन सीजन CSK प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई. यही वजह है कि 2027 से पहले कप्तानी में बदलाव की चर्चा भी तेज है.

संजू सैमसन आए, फिर भी नहीं बदला कप्तान

2026 सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बड़ा ट्रेड किया था. फ्रेंचाइजी ने अपने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स भेजा और बदले में संजू सैमसन को अपने साथ जोड़ा. संजू लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके थे. इसलिए उनके CSK में आने के बाद यह चर्चा शुरू हुई कि फ्रेंचाइजी उन्हें कप्तानी सौंप सकती है. हालांकि टीम मैनेजमेंट ने ऋतुराज गायकवाड़ पर भरोसा बरकरार रखा. संजू सैमसन को भी 2026 में ऋतुराज की कप्तानी में खेलना पड़ा.

अब सवाल यह है कि लगातार तीन सीजन प्लेऑफ से बाहर रहने के बाद क्या फ्रेंचाइजी अपना फैसला बदलेगी?

क्यों ऋतुराज पर फिर भरोसा जता सकती है CSK?

सूत्रों की मानें तो फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से हटाने की संभावना कम मानी जा रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह CSK का टीम कल्चर है. फ्रेंचाइजी का मानना है कि ऋतुराज लंबे समय से इस सेटअप का हिस्सा हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के काम करने के तरीके को अच्छी तरह समझते हैं.

ऋतुराज को मैदान पर शांत रहने वाला और सुलझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है. टीम को उनकी कप्तानी में अपेक्षित नतीजे भले ही नहीं मिले हों, लेकिन फ्रेंचाइजी पिछले तीन सालों से उन्हें भविष्य के कप्तान के तौर पर तैयार कर रही है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट उन्हें एक और सीजन देने पर विचार कर सकता है.

धोनी का भरोसा भी ऋतुराज के साथ

ऋतुराज गायकवाड़ के पक्ष में एक और अहम पहलू महेंद्र सिंह धोनी का भरोसा माना जाता है. 2024 में जब धोनी के बाद नए कप्तान की तलाश हुई थी, तब ऋतुराज को जिम्मेदारी देने के पीछे धोनी की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी गई थी. अब टीम के कोचिंग सेटअप में भी बदलाव हुआ है. जहीर खान को नया हेड कोच बनाया गया है. CSK के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन के मुताबिक जहीर के नाम का सुझाव भी धोनी की ओर से आया था. ऐसे में फ्रेंचाइजी के क्रिकेटिंग फैसलों में धोनी की भूमिका अब भी महत्वपूर्ण दिखाई देती है.

सूत्रों के मुताबिक ऋतुराज पर धोनी का भरोसा अभी कायम है. यही वजह है कि नए कोच के आने के बावजूद कप्तानी में तुरंत बदलाव की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है.

भारत को एशियन गेम्स में दिला चुके हैं गोल्ड

ऋतुराज गायकवाड़ के पास कप्तानी का अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी है. 2023 में चीन के हांगझोऊ में हुए एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की कप्तानी ऋतुराज को सौंपी गई थी. ऋतुराज की कप्तानी में भारत ने पुरुष क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीता था. फाइनल मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था और बेहतर सीडिंग के आधार पर भारत को विजेता घोषित किया गया था. इसके बाद अगले IPL सीजन यानी 2024 में ऋतुराज को CSK की कप्तानी सौंप दी गई.

हार्दिक पांड्या की एंट्री से बदलेगा समीकरण?

CSK की कप्तानी की कहानी में एक और बड़ा नाम हार्दिक पांड्या का है. IPL 2027 से पहले हार्दिक को लेकर ट्रेड की चर्चाएं सामने आई हैं और चेन्नई सुपर किंग्स का नाम भी उनसे जोड़ा गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हार्दिक को लेकर ट्रेड की संभावनाओं पर बातचीत की चर्चा रही है. हालांकि ऐसी किसी डील की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

इस बीच यह भी चर्चा रही कि हार्दिक नई फ्रेंचाइजी में कप्तानी की भूमिका चाहते हैं. अगर भविष्य में CSK और हार्दिक के बीच कोई डील होती है तो कप्तानी का सवाल और दिलचस्प हो सकता है. हालांकि हार्दिक की कप्तानी संबंधी शर्त या इसी वजह से किसी ट्रेड के रुकने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में सवाल होगा कि अगर हार्दिक चेन्नई पहुंचते हैं तो क्या फ्रेंचाइजी उन्हें सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर उतारेगी या फिर कप्तानी को लेकर अपनी रणनीति बदलेगी?

जहीर खान के आने से CSK के कोचिंग सेटअप में बड़ा बदलाव जरूर हो गया है, लेकिन क्या यह बदलाव कप्तानी तक भी पहुंचेगा, इसका अंतिम जवाब फ्रेंचाइजी के अगले फैसलों से ही मिलेगा। IPL 2027 से पहले होने वाला मिनी ऑक्शन और संभावित ट्रेड इस तस्वीर को और साफ कर सकते हैं.

About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
Read More
Published at : 24 Sep 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
CSK RUTURAJ GAIKWAD CHENNAI SUPER KINGS IPL 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
क्रिकेट
पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया तहस-नहस, टीम इंडिया ने दिखाया दम
पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया तहस-नहस, टीम इंडिया ने दिखाया दम
क्रिकेट
हरमनप्रीत ने तोड़ा एमएस धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, बनीं दुनिया की सबसे सफल कप्तान
हरमनप्रीत ने तोड़ा एमएस धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, बनीं दुनिया की सबसे सफल कप्तान
क्रिकेट
टीम इंडिया को कब मिलेगा नया चीफ सेलेक्टर? BCCI ने दिया जवाब
टीम इंडिया को कब मिलेगा नया चीफ सेलेक्टर? BCCI ने दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 बड़े मीडिया हाउस पर लगाया बैन जज ने हटाया
ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 बड़े मीडिया हाउस पर लगाया बैन जज ने हटाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
इंडिया
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
क्रिकेट
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
ECI SIR Row Live: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
LIVE: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
झारखंड
जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा, मंत्री दीपिका पांडेय की बेटी समेत 4 की मौत
जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा, मंत्री दीपिका पांडेय की बेटी समेत 4 की मौत
शिक्षा
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget