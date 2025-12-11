हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL ऑक्शन में इन 3 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है CSK, 2 विदेशी पर नजर

IPL ऑक्शन में इन 3 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है CSK, 2 विदेशी पर नजर

CSK Dream Buys in IPL 2026 Auction: चेन्नई सुपर किंग्स के पास आईपीएल 2026 ऑक्शन में 43.4 करोड़ रुपये का पर्स बैलेंस है. टीम 9 स्लॉट्स के लिए बोलियां लगाएगी, जिनमें 4 विदेशी प्लेयर्स हो सकते हैं.

By : शिवम | Updated at : 11 Dec 2025 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन आने वाली 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. चेन्नई सुपर किंग्स के पास ऑक्शन में 43.4 करोड़ रुपये का पर्स अवेलेबल है, जिसमें वह अधिकतम 9 खिलाड़ियों को खरीद सकती है. सीएसके के स्क्वाड में अभी 4 विदेशी प्लेयर्स हैं, वह ऑक्शन में अधिकतम 4 विदेशी प्लेयर्स को खरीद सकती है. जानिए कौन से 3 खिलाड़ी सीएसके के निशाने पर हो सकते हैं.

लियाम लिविंग्स्टन

इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंग्स्टन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. पिछले साल वह चैंपियन टीम आरसीबी का हिस्सा थें, लेकिन आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया. चेन्नई सुपर किंग्स की नजरें उनपर होगी, क्योंकि टीम को एक बेहतर फिनिशर की तलाश है. हालांकि एमएस धोनी आगामी संस्करण में खेलेंगे, लेकिन टीम भविष्य का भी सोच सकती है.

32 वर्षीय लियाम लिविंग्स्टन ने आईपीएल में कुल 112 मैच खेले हैं, जिनमें 1051 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 158.76 का है. आईपीएल में लिविंग्स्टन के नाम 13 विकेट भी हैं. तो वह सीएसके को एक स्पिन गेंदबाजी का ऑप्शन भी दे सकते हैं.

रवि बिश्नोई

पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा रहे रवि बिश्नोई भी चेन्नई सुपर किंग्स के निशाने पर हो सकते हैं. सीएसके को लेग स्पिनर की तलाश तो है. रवि का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. 

2020 से आईपीएल खेल रहे रवि बिश्नोई ने 2 टीमों (PBKS और LSG) के लिए कुल 77 मैच खेले हैं, जिनमें 72 विकेट लिए हैं. वह डेथ ओवरों में भी बल्लेबाजों को रोकने में सफल रहते हैं, ऐसे में सीएसके उन्हें खरीदना चाहेगी.

मेट हेनरी

न्यूजीलैंड के गेंदबाज मेट हेनरी पर भी चेन्नई सुपर किंग्स दांव लगा सकती है. हेनरी का बेस प्राइस भी 2 करोड़ रुपये है. 33 वर्षीय हेनरी पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके हैं, हालांकि उनका आईपीएल करियर ज्यादा अच्छा तो नहीं रहा लेकिन पिछले कुछ समय से वह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं.

CSK ने 16 खिलाड़ियों पर खर्चे 81.6 करोड़ रुपये

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले कुल 16 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, इसमें ट्रेड होकर आए संजू सैमसन भी शामिल हैं. सभी खिलाड़ियों पर मिलाकर उन्होंने अपने पर्स में से 81.6 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं. अब सीएसके के पास 43.4 करोड़ रुपये का पर्स बैलेंस है.

चेन्नई सुपर किंग्स रिटेंशन लिस्ट

भारतीय: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, मुकेश चौधरी, रामकृष्ण घोष, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, सैयद खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, संजू सैमसन (ट्रेड).

विदेशी: जेमी ओवरटन, नेथन एलिस, नूर अहमद, डेवाल्ड ब्रेविस.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 11 Dec 2025 03:31 PM (IST)
Tags :
Ravi Bishnoi Liam Livingstone IPL News CSK Squad CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026 IPL 2026 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
महाराष्ट्र
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
अरुणाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरा ट्रक हजारों फीट गहरी खाई में गिरा, 22 की मौत
अरुणाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरा ट्रक हजारों फीट गहरी खाई में गिरा, 22 की मौत
क्रिकेट
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
Advertisement

वीडियोज

Goa Night Club: गोवा अग्निकांड की चश्मदीद बनी इस महिला ने जो बताया सुनकर कांप जाएगी रूह!
Aniruddhacharya Controversy:बाबा की बेशर्मी की हदें पार, कोर्ट में एक-एक कर होगा हिसाब!
8 तोला सोने की चेन, करोड़ों की संपत्ति, हुमायूं कबीर की नेट वर्थ आपको देगी झटका |ABPLIVE
Rahul Gandhi ने SIR पर BJP और RSS को जमकर सुनाया, Lok Sabha में नेता प्रतीपक्ष की स्पीच कैसी लगी ?
T20 World Cup से पहले बड़ा झटका — Jio Hotstar की $3 Billion की Deal खत्म |Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
महाराष्ट्र
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
अरुणाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरा ट्रक हजारों फीट गहरी खाई में गिरा, 22 की मौत
अरुणाचल प्रदेश में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरा ट्रक हजारों फीट गहरी खाई में गिरा, 22 की मौत
क्रिकेट
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
टेलीविजन
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं होता तो थप्पड़ मार देता'
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं तो थप्पड़ मार देता'
ट्रेंडिंग
बीवी रूठ गई तो खुद खाना बनाने लगा पति, डेढ़ साल की बेटी का एफर्ट देख आपकी आंखों में भी आ जाएंगे आंसू
बीवी रूठ गई तो खुद खाना बनाने लगा पति, डेढ़ साल की बेटी का एफर्ट देख आपकी आंखों में भी आ जाएंगे आंसू
जनरल नॉलेज
देश के इस राज्य में बना पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, क्या है इसकी खासियत और इससे क्या पड़ेगा फर्क?
देश के इस राज्य में बना पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, क्या है इसकी खासियत और इससे क्या पड़ेगा फर्क?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Update : यूपी में बढ़ सकती है SIR की तारीख? अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, सहारनपुर ने बढ़ाई आयोग की मुश्किल
यूपी में बढ़ सकती है SIR की तारीख? अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, सहारनपुर ने बढ़ाई आयोग की मुश्किल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Embed widget