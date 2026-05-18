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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSRH के खिलाफ चेन्नई ने पहले ओवर में रच दिया इतिहास, इतने रन बनाकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड

SRH के खिलाफ चेन्नई ने पहले ओवर में रच दिया इतिहास, इतने रन बनाकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad: चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. पहले ही ओवर में चेन्नई ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 18 May 2026 08:14 PM (IST)
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चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम यानी चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का 63वां मैच खेला जा रहा है. चेन्नई ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया. पहले ही ओवर में चेन्नई ने इतिहास रच दिया. चेन्नई ने पहले ओवर में 17 रन बनाए. यह आईपीएल के इतिहास में पहले ओवर में चेन्नई का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. 

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नितीश कुमार रेड्डी ने पहला ओवर किया. रेड्डी ने नो-बॉल से शुरुआत की. फिर संजू सैमसन ने फ्री हिट पर छक्का लगाया. अगली गेंद पर सैमसन ने फिर चौका जड़ा. इसके बाद तीन गेंद में सिर्फ दो रन बने, लेकिन लास्ट बॉल पर सैमसन ने चौका जड़ दिया. इस तरह से पहले ओवर में 17 रन बने. आईपीएल के इतिहास में पहले ओवर में चेन्नई का यह दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले चेन्नई ने आईपीएल 2015 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ईडन गार्डन्स में पहले ओवर में 19 रन बनाए थे. 

आज भी नहीं खेल रहे एमएस धोनी

चेन्नई के पूर्व कप्तान और थाला के नाम से मशहूर एमएस धोनी आज भी नहीं खेल रहे हैं. हालांकि, उन्होंने आज आईपीएल से संन्यास भी नहीं लिया है. चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस के बाद बताया कि धोनी अभी फिट नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आगे वह खेलते दिख सकते हैं. इससे यह साफ हो गया कि धोनी अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं. 

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे

चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज और स्पेंसर जॉनसन

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Published at : 18 May 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Sanju Samson CSK Vs SRH CSK IPL CHENNAI SUPER KINGS Urvil Patel IPL 2026
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