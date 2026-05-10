चेन्नई की छठी जीत, चेपॉक में लखनऊ को हराया; उर्विल पटेल ने तूफानी बैटिंग से लूटी महफिल

चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर प्लेऑफ की तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ाया है. चेपॉक में खेले गए इस मैच में लखनऊ ने पहले खेलने के बाद 203 रन बनाए थे. जवाब में चेन्नई के लिए उर्विल पटेल ने 13 गेंद में अर्धशतक जड़ा. उन्होंने सिर्फ 23 गेंद में 65 रन बनाए. चेन्नई ने अंतिम ओवर में लक्ष्य का पीछा किया. इस सीजन यह चेन्नई की छठी जीत है.

अंत में फंस गया था मैच

204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उर्विल पटेल ने मैच एकतरफा कर दिया था, लेकिन अंत में लखनऊ ने दमदार वापसी की, और मैच लगभग पलट दिया था. एक समय 13 ओवर में ही चेन्नई का स्कोर 150 था, लेकिन अंतिम 18 गेंद में 30 रन बचे थे, और पांच विकेट गिर गए थे. इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में प्रशांत वीर आए. अब ऐसा लग रहा था कि एक विकेट और गिरा, तो चेन्नई मैच हार जाएगी, लेकिन यहां से शिवम दुबे और प्रशांत वीर मैच को लास्ट ओवर तक ले गए.

प्रशांत वीर ने 18वें ओवर में सिक्स जड़ा. इसमें कुल 9 रन आए. अब 12 गेंद में 21 रन चाहिए थे. 19वां ओवर आवेश खान को सौंपा गया. इसमें भी प्रशांत वीर ने सिक्स लगा दिया. इसमें कुल 11 रन आए. अब लास्ट ओवर में 10 रन बनाने थे. शिवम दुबे ने एडेन मार्करम पर दो छक्के लगाकर जीत दिला दी.

ऐसी रही इस मुकाबले की पूरी कहानी

चेन्नई सुपर किंग्स 11 में से 6 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर पहुंच गई है. वहीं, 11 में से 8 मैच गंवाकर लखनऊ सुपर जायंट्स सबसे अंतिम स्थान पर है. एमए चिदंबरम स्टेडियम में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए थे. जोश इंग्लिस ने लखनऊ के लिए सिर्फ 33 गेंद में 85 रनों की पारी खेली. उन्होंने 6 छक्के और 10 चौके लगाए. लखनऊ ने 6 ओवर में 91 रन बना लिए थे, लेकिन फिर टीम लड़खड़ा गई. 130 पर 5 विकेट गिर गए. फिर यहां से शाहबाज अहमद ने हिम्मत सिंह के साथ सातवें विकेट के लिए 32 गेंदों में 50 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. शाहबाज 25 गेंदों में 3 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 43 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि हिम्मत ने 12 गेंदों में 17 रन की पारी खेली. चेन्नई के लिए जेमी ओवरटन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए. अंशुल कंबोज ने 2 विकेट निकाले और नूर अहमद ने 1 विकेट अपने नाम किया.

इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 19.2 ओवर में मुकाबला अपने नाम किया. संजू सैमसन ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ 3.4 ओवरो में 45 रन की साझेदारी की. संजू 14 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यहां से उर्विल पटेल ने तूफानी पारी खेलते हुए महज 13 गेंदों में अर्धशतक लगाया, जो आईपीएल इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक है. इस मामले में उन्होंने यशस्वी जायसवाल की बराबरी कर ली है. उर्विल ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ दूसरे विकेट के लिए 34 गेंदों में 81 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की पटरी पर ला दिया. उर्विल 23 गेंदो में 8 छक्कों और 2 चौकों के साथ 65 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान गायकवाड़ ने 28 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 42 रन बनाए. प्रशांत वीर ने शिवम दुबे के साथ 19 गेंदों में 39 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई. दुबे 7 गेंदों में 2 छक्कों के साथ 15 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि प्रशांत वीर ने 12 गेंदों में नाबाद 18 रन की पारी खेली.

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