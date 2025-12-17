अबू धाबी के एतिहाद एरिना में मंगलवार को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन का आयोजन हुआ, जिसमें मुजीब उर रहमान, यश ढुल, विजय शंकर, दीपक हुड्डा और अल्जारी जोसेफ जैसे नामी खिलाड़ियों को खरीदार नहीं मिल सका.

इस ऑक्शन में कुल 369 खिलाड़ी उतरे थे, जिसमें 253 भारतीय और 116 विदेशी थे. इस ऑक्शन में 10 टीमों के पास कुल 77 स्लॉट खाली थी. सभी टीमों ने इस सीजन के लिए 25-25 खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा. नीलामी में कुल 215.45 करोड़ रुपए खर्च हुए.

कैमरून ग्रीन 25.20 करोड़ रुपए में आईपीएल नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जबकि प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.2-14.2 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा. ये दोनों आईपीएल नीलामी के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने. आइए, उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जो इस सीजन अनसोल्ड रहे.

30 लाख रुपये बेस प्राइज वाले खिलाड़ी: अमब्रिश, स्‍वास्तिक चिकारा, चामा मिलिंद, ऋतिक ताडा, सिद्धार्थ यादव, मैकनील नोरोन्हा, मनी ग्रेवाल, मयंक डागर, मनन वोहरा, मणिशंकर मूरासिंह, एजाज सावरिया, जिक्कू ब्राइट, आयुष वर्तक, उत्कर्ष सिंह, करण लाल, डेनियल लातेगन, चिंतल गांधी, इरफान उमैर, कॉनर एस्टरहाउन, तनय त्यागराजन, एम धीरज कुमार, मोहित राठी, के सी करिअप्पा, तेजस बरोका, एम अश्विन, अनमोलप्रीत सिंह, सलमान निजार, कुमार कार्तिकेय, शिवम शुक्ला, वाहिदउल्लाह जादरान, आकाश मधवाल, सिमरजीत सिंह, राज लिंबानी, तुषार रहेजा, वंश बेदी, रुचित अहीर, सनवीर सिंह, कमलेश नागरकोटी, तनुष कोटियान, ईडन ऐपल टॉम, यश ढुल, अथर्व तायडे, विजय शंकर, अभिनव मनोहर, अभिनव तेजराणा और आर्य देसाई.

40 लाख रुपये बेस प्राइज वाले खिलाड़ी: राजवर्धन हंगारगेकर और के एम आसिफ.

50 लाख रुपये बेस प्राइज वाले खिलाड़ी: कर्ण शर्मा और महिपाल लोमरोर।

75 लाख रुपये बेस प्राइज वाले खिलाड़ी: चेतन साकरिया, दसून शानका, सेदिकुल्लाह अटल, नेथन स्मिथ, रिचर्ड ग्लीसन, तस्कीन अहमद, श्रीकर भरत, दीपक हुड्डा,

1 करोड़ रुपये बेस प्राइज वाले खिलाड़ी: वकार सलामखेल, विल सदरलैंड, फजलहक फारूकी, वियान मुल्डर और जॉनी बेयरस्टो.

1.5 करोड़ रुपये बेस प्राइज वाले खिलाड़ी: स्पेंसर जॉनसन, झाय रिचर्डसन, रायली मेरेडिथ और रहमानउल्लाह गुरबाज.

2 करोड़ रुपये बेस प्राइज वाले खिलाड़ी: जेराल्ड कोएत्जी, डेवोन कॉन्वे, मुजीब उर रहमान, जेमी स्मिथ, गस ऐटकिंसन, महीश तीक्षणा, अल्जारी जोसेफ, डैन लॉरेंस, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, शॉन ऐबट और जेक फ्रेजर-मक्गर्क.