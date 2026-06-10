हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL और PSL चैंपियन के बीच जंग! इस लीग की वापसी से झूम उठेगा क्रिकेट जगत; जानें पूरा माजरा

IPL और PSL चैंपियन के बीच जंग! इस लीग की वापसी से झूम उठेगा क्रिकेट जगत; जानें पूरा माजरा

Champions League T20: अलग-अलग देशों की टीमों के बीच खेली जाने वाली चैंपियंस टी20 लीग की वापसी हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि वापसी को लेकर ताजा अपडेट क्या है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 10 Jun 2026 12:45 AM (IST)
Preferred Sources

Champions League T20 Return Update: बढ़ते वक्त के साथ टी20 क्रिकेट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की तर्ज पर कई देश अपनी-अपनी टी20 लीग्स का आयोजन करवाने लगे हैं. अब बढ़ते टी20 क्रिकेट के बीच ऐसी अटकलें सामने आईं, जो क्रिकेट फैंस का दिल खुश कर सकती हैं. एक ऐसी लीग की वापसी हो सकती है, जिसमें भारत के आईपीएल और पाकिस्तान के पीएसएल की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती हुई नजर आ सकती हैं. 

यहां हम बात कर रहे हैं कि चैंपियंस टी20 लीग की, जो 2009 में शुरू हुई और 2014 में इसका आखिरी सीजन खेला गया. अब सोशल मीडिया पर लीग की वापसी को लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं. 

कब होगी वापसी?

अटकलों में बताया गया कि चैंपियंस टी20 लीग की वापसी सितंबर 2026 में हो सकती है. हालांकि लीग की वापसी को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ सकी है. 

कैसे शुरू हुई थी चैंपियंस टी20 लीग?

इस टी20 लीग की शुरुआत बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर की थी. बताते चलें कि इस लीग को फुटबॉल की UEFA चैंपियंस लीग की तर्ज पर शुरू किया गया था. टी20 चैंपियंस लीग में अलग-अलग देशों घरेलू टी20 टीमें खेला करती थीं. अब देखना दिलचस्प होगा कि लीग की वापसी होती है या नहीं. 

एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि सितंबर 2026 से शुरू होने वाली लीग में संभावित टीमें भारत से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस होंगी. पाकिस्तान से पेशावर जाल्मी और हैदराबाद किंग्समैन होगी. इस तरह बाकी टीमों की लिस्ट भी दी गई. हालांकि अभी इस बारे में किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ सकी है.  

चैंपियंस लीग टी20 विनर लिस्ट 

  • चैंपियंस लीग टी20, 2009- न्यू साउथ वेल्स 
  • चैंपियंस लीग टी20, 2010- चेन्नई सुपर किंग्स
  • चैंपियंस लीग टी20, 2011- मुंबई इंडियंस 
  • चैंपियंस लीग टी20, 2012- सिडनी सिक्सर्स
  • चैंपियंस लीग टी20, 2013- मुंबई इंडियंस
  • चैंपियंस लीग टी20, 2014- चेन्नई सुपर किंग्स 

 

यह भी पढ़ें: IND vs SL: डायरेक्ट हिट, क्रीज से बाहर था श्रीलंकाई बल्लेबाज, अंपायर ने दिया नॉटआउ; भड़के भारतीय खिलाड़ी

Published at : 10 Jun 2026 12:45 AM (IST)
Tags :
PSL IPL Champions League T20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL और PSL चैंपियन के बीच जंग! इस लीग की वापसी से झूम उठेगा क्रिकेट जगत; जानें पूरा माजरा
IPL और PSL चैंपियन के बीच जंग! इस लीग की वापसी से झूम उठेगा क्रिकेट जगत; जानें पूरा माजरा
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में बेन स्टोक्स की कप्तानी का रिजल्ट? जानें इंग्लैंड ने कितने टेस्ट जीते और हारे
टेस्ट क्रिकेट में बेन स्टोक्स की कप्तानी का रिजल्ट? जानें इंग्लैंड ने कितने टेस्ट जीते और हारे
क्रिकेट
PAK के बाद बांग्लादेश से भी हारा ऑस्ट्रेलिया, क्यों नहीं खेल रहे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड?
PAK के बाद बांग्लादेश से भी हारा ऑस्ट्रेलिया, क्यों नहीं खेल रहे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड?
क्रिकेट
IND vs AFG ODI: भारत और अफगानिस्तान वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल, नोट कर लीजिए वेन्यू और तारीख
भारत और अफगानिस्तान वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल, नोट कर लीजिए वेन्यू और तारीख
Advertisement

वीडियोज

Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Ujjwala Yojna Rule Change | Bharat ki Baat: अब तो मंत्री भी बोले..'महंगाई चिंताजनक' | PM Modi | BJP
Gas Crisis | Inflation | Sandeep Chaudhary: 'महंगाई बम' का धमाका! क्या गरीबों का दम निकल रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक, केन्द्रीय मंत्री समेत NDA शासित राज्यों के शामिल होंगे CM-डिप्टी सीएम, जानें क्या होगी चर्चा
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक, केन्द्रीय मंत्री समेत NDA शासित राज्यों के शामिल होंगे CM-डिप्टी सीएम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा जब...'
सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा जब...'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Live Streaming: भारत में कहां और कैसे लाइव देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
भारत में कहां और कैसे लाइव देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
बॉलीवुड
Inside Pics: सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी में आया इतना केक, बहन अंशुला बोली- पूरा गांव खा सकता था
सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी में आया इतना केक, बहन अंशुला बोली- पूरा गांव खा सकता था
इंडिया
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
इंडिया
भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, आंधी के साथ जल्द होगी झमाझम बारिश, IMD ने बताया दिल्ली-यूपी समेत देश के मौसम का हाल
भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, आंधी के साथ जल्द होगी झमाझम बारिश, IMD ने बताया कैसा रहेगा मौसम
टेक्नोलॉजी
Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब
Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब
एग्रीकल्चर
प्रचंड गर्मी के बीच कैसे तैयार करें धान की नर्सरी, जानें क्या कहते हैं कृषि एक्सपर्ट्स?
प्रचंड गर्मी के बीच कैसे तैयार करें धान की नर्सरी, जानें क्या कहते हैं कृषि एक्सपर्ट्स?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget