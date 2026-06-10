IPL और PSL चैंपियन के बीच जंग! इस लीग की वापसी से झूम उठेगा क्रिकेट जगत; जानें पूरा माजरा

Champions League T20 Return Update: बढ़ते वक्त के साथ टी20 क्रिकेट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की तर्ज पर कई देश अपनी-अपनी टी20 लीग्स का आयोजन करवाने लगे हैं. अब बढ़ते टी20 क्रिकेट के बीच ऐसी अटकलें सामने आईं, जो क्रिकेट फैंस का दिल खुश कर सकती हैं. एक ऐसी लीग की वापसी हो सकती है, जिसमें भारत के आईपीएल और पाकिस्तान के पीएसएल की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती हुई नजर आ सकती हैं.

यहां हम बात कर रहे हैं कि चैंपियंस टी20 लीग की, जो 2009 में शुरू हुई और 2014 में इसका आखिरी सीजन खेला गया. अब सोशल मीडिया पर लीग की वापसी को लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं.

कब होगी वापसी?

अटकलों में बताया गया कि चैंपियंस टी20 लीग की वापसी सितंबर 2026 में हो सकती है. हालांकि लीग की वापसी को लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ सकी है.

कैसे शुरू हुई थी चैंपियंस टी20 लीग?

इस टी20 लीग की शुरुआत बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर की थी. बताते चलें कि इस लीग को फुटबॉल की UEFA चैंपियंस लीग की तर्ज पर शुरू किया गया था. टी20 चैंपियंस लीग में अलग-अलग देशों घरेलू टी20 टीमें खेला करती थीं. अब देखना दिलचस्प होगा कि लीग की वापसी होती है या नहीं.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि सितंबर 2026 से शुरू होने वाली लीग में संभावित टीमें भारत से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस होंगी. पाकिस्तान से पेशावर जाल्मी और हैदराबाद किंग्समैन होगी. इस तरह बाकी टीमों की लिस्ट भी दी गई. हालांकि अभी इस बारे में किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ सकी है.

चैंपियंस लीग टी20 विनर लिस्ट

चैंपियंस लीग टी20, 2009- न्यू साउथ वेल्स

चैंपियंस लीग टी20, 2010- चेन्नई सुपर किंग्स

चैंपियंस लीग टी20, 2011- मुंबई इंडियंस

चैंपियंस लीग टी20, 2012- सिडनी सिक्सर्स

चैंपियंस लीग टी20, 2013- मुंबई इंडियंस

चैंपियंस लीग टी20, 2014- चेन्नई सुपर किंग्स

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