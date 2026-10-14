W, W, W, W, W... डबल हैट्रिक, एक ओवर में 5 विकेट, अफ्रीकी गेंदबाज का वर्ल्ड रिकॉर्ड

किसी भी गेंदबाज के लिए लगातार 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी करना ही बड़ी बात होती है. लेकिन यहां तो अफ्रीकी गेंदबाज चैड लेकॉक ने एक ओवर में 5 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. लेकॉक ने ओवर की पहली गेंद पर विकेट लिया. दूसरी गेंद पर विकेट नहीं आया. ओवर की बाकी 4 गेंदों में उन्होंने लगातार 4 विकेट लेकर 'डबल हैट्रिक' पूरी कर ली. जैसे लगातार 3 विकेट एक हैट्रिक होती है, वैसे ही लगाार 4 विकेट को डबल हैट्रिक कहा जाता है.

चैड लेकॉक ने एक ओवर में 5 विकेट लेने का यह कमाल अफ्रीका की 2026 टी20 चैलेंज लीग में किया. वह साउथ अफ्रीकी टी20 क्रिकेट में एक ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. लेकॉक टूर्नामेंट में कावाजुलू-नटाल इनलैंड-टस्कर्स के लिए खेल रहे हैं. पूल-बी में मंगलवार (13 अक्टूबर) को कावाजुलू-नटाल इनलैंड-टस्कर्स और टाइटंस के बीच मैच खेला गया.

पहली पारी में किया कमाल

कावाजुलू-नटाल इनलैंड-टस्कर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए मैदान पर उतरी टाइटंस ने 18 ओवर तक रनों का आकंड़ा 190 के करीब पहुंचा दिया था. 19वां ओवर लेकर आए चैड लेकॉक सबकुछ बदल दिया. जहां लग रहा था कि स्कोर 230 या 240 तक पहुंच जाएगा, वहां टोटल 204 तक ही पहुंच सका. 19वें ओवर की पहली गेंद पर लेकॉक ने ल्यूस डू प्लॉय का विकेट लिया.

दूसरी गेंद पर 2 रन आए. अब बची ओवर की 4 गेंदें. इन चार गेंदों पर लेकॉक ने कप्तान दयान गालिएम, अफीवे म्न्यांडा, जानको स्मिट और एसोसा आइहेवबा को अपना शिकार बनाया. इस तरह स्कोर 185/4 से 195/9 पर पहुंच गया. चैड लेकॉक ने कुल 6 विकेट चटकाए. इस दौरान उन्होंने 4 ओवर में 26 रन खर्चे.

टाइटंस ने 21 रन से जीता मैच

मुकाबले में पहले बैटिंग के लिए उतरी टाइटंस 19.5 ओवर में 204 रन पर ऑलआउट हो गई. ओपनर लहुआन-ड्रे प्रेटोरियस ने 36 गेंदों में 81 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट से 225 का रहा. चेज के लिए उतरी कावाजुलू-नटाल इनलैंड-टस्कर्स 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 183 रन तक ही पहुंच सकी. माइकल एरलैंक 56 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली, जिससे सिर्फ जीत का अंतर ही कम हो सका.

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