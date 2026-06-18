Watch: जीत से पहले ही खिलाड़ियों ने शुरू किया जश्न, फिर मैदान से वापस भागे; उखाड़ दिए थे स्टंप्स

छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण के फाइनल के आखिरी ओवर में जो कुछ हुआ, वो मजेदार था. हारने वाली टीम दुखी थी, लेकिन उनकी भी हंसी छूट रही थी. दरअसल बिलासपुर बुल्स जीत की दहलीज पर थी, सिर्फ 2 रन चाहिए थे. बिलासपुर टीम के सभी खिलाड़ी बॉउंड्री पर खड़े थे, जश्न मनाने के लिए ग्राउंड पर आने को उतावले थे. बल्लेबाज ने हवाई फायर किया, गेंद हवा में ही थी और टीम के खिलाड़ी जश्न मनाना शुरू कर चुके थे. विकेट्स तक उखाड़ लिए गए थे, लेकिन फिर आया ट्विस्ट.

रायगढ़ लायंस ने फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 रन बनाए थे. 16 ओवर में बिलासपुर बुल्स के 155 रन हो गए थे, सिर्फ 3 विकेट गिरे थे. जीत पक्की थी. 17वें ओवर की पहली गेंद पर प्रतीक यादव ने चौका मारा, अब सिर्फ 2 रन चाहिए थे. अगली गेंद पर प्रतीक ने वो हवाई फायर किया. ये देखते ही बिलासपुर के खिलाड़ी मैदान पर आ गए, कूदने लगे, खिताब जीतने का जश्न मनाने लगे. लेकिन फील्डर ने बॉउंड्री पर शानदार प्रयास से छक्के को रोक लिया, ये सिर्फ एक रन था और स्कोर बराबर ही हुआ था.

वापस दौड़े प्लेयर्स, हार रही टीम के भी छूटी हंसी

बिलासपुर बुल्स के प्लेयर्स तो खुशी में स्टंप तक उखाड़ चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्हें आभास हुआ कि छक्के को रोक लिया गया है और अभी सिर्फ स्कोर बराबर हुआ है. क्रीज तक पहुंच चुके सभी प्लेयर्स उल्टा दौड़ पड़े, इस दौरान उनकी हंसी नहीं रुक रही थी. हारने वाली टीम रायगढ़ लायंस के प्लेयर्स भी हंस रहे थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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14 जून को हुए इस फाइनल मैच में बिलासपुर बुल्स ने 16.3 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. बिलासपुर के गेंदबाज भरत गोंडवानी को फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 3 ओवरों में 19 रन देकर 3 विकेट लिए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए विकल्प तिवारी ने नाबाद 39 रन बनाए, पवन परनते ने भी 39 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली.

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