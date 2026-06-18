हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: जीत से पहले ही खिलाड़ियों ने शुरू किया जश्न, फिर मैदान से वापस भागे; उखाड़ दिए थे स्टंप्स

Watch: जीत से पहले ही खिलाड़ियों ने शुरू किया जश्न, फिर मैदान से वापस भागे; उखाड़ दिए थे स्टंप्स

Cricket Viral Video: छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के फाइनल में मैदान पर गजब नजारा देखने को मिला. जीत से पहले ही बिलासपुर बुल्स के खिलाड़ी मैदान पर आ गए थे, उन्होंने विकेट्स तक उखाड़ लिए थे.

Reported By : शिवम |  Updated at : 18 Jun 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण के फाइनल के आखिरी ओवर में जो कुछ हुआ, वो मजेदार था. हारने वाली टीम दुखी थी, लेकिन उनकी भी हंसी छूट रही थी. दरअसल बिलासपुर बुल्स जीत की दहलीज पर थी, सिर्फ 2 रन चाहिए थे. बिलासपुर टीम के सभी खिलाड़ी बॉउंड्री पर खड़े थे, जश्न मनाने के लिए ग्राउंड पर आने को उतावले थे. बल्लेबाज ने हवाई फायर किया, गेंद हवा में ही थी और टीम के खिलाड़ी जश्न मनाना शुरू कर चुके थे. विकेट्स तक उखाड़ लिए गए थे, लेकिन फिर आया ट्विस्ट.

रायगढ़ लायंस ने फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 रन बनाए थे. 16 ओवर में बिलासपुर बुल्स के 155 रन हो गए थे, सिर्फ 3 विकेट गिरे थे. जीत पक्की थी. 17वें ओवर की पहली गेंद पर प्रतीक यादव ने चौका मारा, अब सिर्फ 2 रन चाहिए थे. अगली गेंद पर प्रतीक ने वो हवाई फायर किया. ये देखते ही बिलासपुर के खिलाड़ी मैदान पर आ गए, कूदने लगे, खिताब जीतने का जश्न मनाने लगे. लेकिन फील्डर ने बॉउंड्री पर शानदार प्रयास से छक्के को रोक लिया, ये सिर्फ एक रन था और स्कोर बराबर ही हुआ था. 

वापस दौड़े प्लेयर्स, हार रही टीम के भी छूटी हंसी

बिलासपुर बुल्स के प्लेयर्स तो खुशी में स्टंप तक उखाड़ चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्हें आभास हुआ कि छक्के को रोक लिया गया है और अभी सिर्फ स्कोर बराबर हुआ है. क्रीज तक पहुंच चुके सभी प्लेयर्स उल्टा दौड़ पड़े, इस दौरान उनकी हंसी नहीं रुक रही थी. हारने वाली टीम रायगढ़ लायंस के प्लेयर्स भी हंस रहे थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें- स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर

14 जून को हुए इस फाइनल मैच में बिलासपुर बुल्स ने 16.3 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. बिलासपुर के गेंदबाज भरत गोंडवानी को फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 3 ओवरों में 19 रन देकर 3 विकेट लिए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए विकल्प तिवारी ने नाबाद 39 रन बनाए, पवन परनते ने भी 39 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली.

यह भी पढ़ें- 'सचिन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी की तुलना...', पूर्व भारतीय कप्तान का बड़ा बयान; सुनकर चौंक जाएंगे आप

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh Cricket Funny Video Cricket Viral Video VIRAL VIDEO CCPL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Watch: जीत से पहले ही खिलाड़ियों ने शुरू किया जश्न, फिर मैदान से वापस भागे; उखाड़ दिए थे स्टंप्स
Watch: जीत से पहले ही खिलाड़ियों ने शुरू किया जश्न, फिर मैदान से वापस भागे; उखाड़ दिए थे स्टंप्स
क्रिकेट
कंगारू टीम से डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी का बड़ा बयान, 'हमेशा ऑस्ट्रेलिया से खेलने का...'
कंगारू टीम से डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी का बड़ा बयान, 'हमेशा ऑस्ट्रेलिया से खेलने का...'
क्रिकेट
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
क्रिकेट
'सचिन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी की तुलना...', पूर्व भारतीय कप्तान का बड़ा बयान; सुनकर चौंक जाएंगे आप
'सचिन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी की तुलना...', पूर्व भारतीय कप्तान का बड़ा बयान; सुनकर चौंक जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
‘शिवसेना में कौन क्या करता है, ये...’, गालीबाज संजय राउत के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार
बिहार
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अनुष्का के भाई आकाश यादव, लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया
क्रिकेट
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनी, पुरुष क्रिकेटर तो कोसों दूर
विश्व
Iran US Deal: अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका-ईरान डील से नेतन्याहू की मुसीबत, खुश नहीं इजरायली, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' ने दुनियाभर में मचाया तहलका, 28वें दिन 'मंजुम्मेल बॉयज' को दी मात, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
देश में सस्ता होगा डीजल-पेट्रोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद भारत सरकार ने जारी किया बयान
देश में सस्ता होगा डीजल-पेट्रोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद भारत सरकार ने जारी किया बयान
विश्व
Explained: US-ईरान शांति समझौते में सबसे अहम शर्त 'परमाणु बम नहीं बनाना' क्यों? आखिर ट्रंप को किस बात का डर
US-ईरान शांति समझौते में सबसे अहम शर्त 'परमाणु बम नहीं बनाना' क्यों? ट्रंप को किस बात का डर
इंडिया
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
चंद्रबाबू नायडू से क्यों भिड़े शशि थरूर? ड्राइवर की सैलरी से समझाया पूरा गणित, बोले- 'ये मत भूलिए...'
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget