अपनी ही गलती से हारा पाकिस्तान, कप्तान सूर्यकुमार ने मैच के बाद किया खुलासा, बता दिया जीत का राज
Suryakumar Yadav on India vs Pakistan: भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कैसे पाकिस्तान अपनी ही गलती की वजह से हारा.
भारतीय क्रिकेट टीम अपने घर पर नहीं खेल रही थी, फिर भी श्रीलंका जाकर उसने पाकिस्तान को 61 रनों से धूल चटाई है. पूरे मैच में शुरू से लेकर अंत तक पाक टीम जीत की रेस में दूर-दूर तक दिखी ही नहीं. भारत की ये टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर आठवीं जीत रही, जो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी टीम द्वारा एक ही प्रतिद्वंदी के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत हैं. मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस जीत को भारतीय फैंस को समर्पित किया.
पाकिस्तानी अपनी गलती से हारा
मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि यह जीत भारतीय फैंस के लिए है. उन्होंने बताया कि पाक टीम कैसे अपनी ही गलती की वजह से हारी. सूर्यकुमार ने कहा कि टीम इंडिया वैसा ही क्रिकेट खेली, जैसा वो खेलना चाहती थी. साथ ही उन्होंने बताया कि कोलंबो की पिच पर पहले बल्लेबाजी करना ही सही निर्णय होता, जबकि पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुनकर सबको चौंका दिया था.
ईशान की सोच को सलाम
सूर्यकुमार यादव ने ईशान किशन की तारीफ करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि ईशान किशन एक अलग सोच के साथ उतरे. 0 पर एक विकेट गिरने के बाद पावरप्ले में किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी थी. ईशान ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया. मेरी मानें तो हम पावरप्ले में बहुत आगे निकल गए थे."
अभिषेक शर्मा को पहले ही ओवर में सलमान आगा ने 'शून्य' के स्कोर पर आउट कर दिया था. दूसरे ओवर में शाहीन अफरीदी आए, तो ईशान ने छक्के के साथ उनका स्वागत किया. यहां से उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया और 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर चुके थे. उन्होंने 40 गेंदों में 77 रन बनाए. वहीं बाकी टीम 80 गेंदों में 98 रन ही जोड़ पाई. इस तरह भारतीय टीम ने अपनी पारी में 175 रन बनाए थे. जवाब में शानदार गेंदबाजी के बलबूते उसने पाकिस्तान को 114 रनों पर ही रोक दिया.
