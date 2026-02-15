हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअपनी ही गलती से हारा पाकिस्तान, कप्तान सूर्यकुमार ने मैच के बाद किया खुलासा, बता दिया जीत का राज

अपनी ही गलती से हारा पाकिस्तान, कप्तान सूर्यकुमार ने मैच के बाद किया खुलासा, बता दिया जीत का राज

Suryakumar Yadav on India vs Pakistan: भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कैसे पाकिस्तान अपनी ही गलती की वजह से हारा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Feb 2026 11:54 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम अपने घर पर नहीं खेल रही थी, फिर भी श्रीलंका जाकर उसने पाकिस्तान को 61 रनों से धूल चटाई है. पूरे मैच में शुरू से लेकर अंत तक पाक टीम जीत की रेस में दूर-दूर तक दिखी ही नहीं. भारत की ये टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर आठवीं जीत रही, जो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी टीम द्वारा एक ही प्रतिद्वंदी के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत हैं. मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस जीत को भारतीय फैंस को समर्पित किया.

पाकिस्तानी अपनी गलती से हारा

मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि यह जीत भारतीय फैंस के लिए है. उन्होंने बताया कि पाक टीम कैसे अपनी ही गलती की वजह से हारी. सूर्यकुमार ने कहा कि टीम इंडिया वैसा ही क्रिकेट खेली, जैसा वो खेलना चाहती थी. साथ ही उन्होंने बताया कि कोलंबो की पिच पर पहले बल्लेबाजी करना ही सही निर्णय होता, जबकि पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुनकर सबको चौंका दिया था.

ईशान की सोच को सलाम

सूर्यकुमार यादव ने ईशान किशन की तारीफ करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि ईशान किशन एक अलग सोच के साथ उतरे. 0 पर एक विकेट गिरने के बाद पावरप्ले में किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी थी. ईशान ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया. मेरी मानें तो हम पावरप्ले में बहुत आगे निकल गए थे."

अभिषेक शर्मा को पहले ही ओवर में सलमान आगा ने 'शून्य' के स्कोर पर आउट कर दिया था. दूसरे ओवर में शाहीन अफरीदी आए, तो ईशान ने छक्के के साथ उनका स्वागत किया. यहां से उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया और 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर चुके थे. उन्होंने 40 गेंदों में 77 रन बनाए. वहीं बाकी टीम 80 गेंदों में 98 रन ही जोड़ पाई. इस तरह भारतीय टीम ने अपनी पारी में 175 रन बनाए थे. जवाब में शानदार गेंदबाजी के बलबूते उसने पाकिस्तान को 114 रनों पर ही रोक दिया.

यह भी पढ़ें:

ना स्पिनर चले और ना बल्लेबाजों ने दिया साथ, कोलंबो में पाकिस्तान की शर्मनाक हार; टी20 वर्ल्ड कप में भारत की 8-1 की बढ़त

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 15 Feb 2026 11:54 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan IND VS PAK SURYAKUMAR YADAV ISHAN KISHAN T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', मार्को रुबियो के दावे पर जर्मनी में एस जयशंकर का जवाब, कहा- हम बाहरी दबाव...
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
बिहार
कटिहार के कुर्सेला में भीषण आग, करीब 200 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, करोड़ों के नुकसान की आशंका
कटिहार के कुर्सेला में भीषण आग, करीब 200 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, करोड़ों के नुकसान की आशंका
विश्व
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच नया मोड़, न्यूक्लियर के साथ-साथ अब फाइटर जेट और तेल पर भी होगी बातचीत
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच नया मोड़, न्यूक्लियर के साथ-साथ अब फाइटर जेट और तेल पर भी होगी बातचीत
क्रिकेट
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया ऐसा खुलासा कि दुनिया हो गई हैरान
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Mahashivratri पर Sadhguru के आश्रम में क्यों मीलों की दूरी तय कर आते हैं लोग?
India vs Pakistan Match: फ्रंटफुट पर हिंदुस्तान..बैकफुट पर पाकिस्तान | Shoaib Akhtar | Mohammad Kaif
India Vs Pakistan Match: मुकाबले की घड़ी आई...टीम इंडिया का जोश हाई | t20 World Cup
Sadhguru के आश्रम में महाशिवरात्रि कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले की झलक | Isha Foundation
Bollywood News: रिलीज के साथ ही ‘O Romeo’ विवादों में, मेकर्स पहुंचे कोर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', मार्को रुबियो के दावे पर जर्मनी में एस जयशंकर का जवाब, कहा- हम बाहरी दबाव...
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
बिहार
कटिहार के कुर्सेला में भीषण आग, करीब 200 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, करोड़ों के नुकसान की आशंका
कटिहार के कुर्सेला में भीषण आग, करीब 200 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, करोड़ों के नुकसान की आशंका
विश्व
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच नया मोड़, न्यूक्लियर के साथ-साथ अब फाइटर जेट और तेल पर भी होगी बातचीत
अमेरिका-ईरान तनाव के बीच नया मोड़, न्यूक्लियर के साथ-साथ अब फाइटर जेट और तेल पर भी होगी बातचीत
क्रिकेट
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया ऐसा खुलासा कि दुनिया हो गई हैरान
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया खुलासा
बॉलीवुड
'वो जेल में है और ठीक हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने जेल से रिहाई वाली खबर पर तोड़ी चुप्पी
'वो जेल में है और ठीक हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने जेल से रिहाई वाली खबर पर तोड़ी चुप्पी
विश्व
PM मोदी नहीं, तारिक रहमान के शपथग्रहण में भारत की ओर से शामिल होगा ये नेता, सामने आया नाम
PM मोदी नहीं, तारिक रहमान के शपथग्रहण में भारत की ओर से शामिल होगा ये नेता, सामने आया नाम
राशिफल
Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 16 फरवरी 2026 का राशिफल
Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 16 फरवरी 2026 का राशिफल
शिक्षा
UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नियम सख्त, कॉपी में रुपये रखे तो छात्र-शिक्षक दोनों पर होगा एक्शन
यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नियम सख्त, कॉपी में रुपये रखे तो छात्र-शिक्षक दोनों पर होगा एक्शन
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget