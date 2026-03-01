South Africa vs Zimbabwe Highlights: दक्षिण अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हरा दिया है. कप्तान सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे के लिए अकेले लड़ते रहे लेकिन अन्य खिलाड़ियों का साथ नहीं मिला. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 153 रन बनाए थे. जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 13 गेंद शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया.

जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई, तो कप्तान सिकंदर रजा के अलावा कोई नहीं चल पाया. उन्होंने 43 गेंद में 73 रनों की जुझारू पारी खेलकर अपनी टीम को 150 के पार पहुंचाया. रजा ने अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए. उनके अलावा कोई बल्लेबाज 30 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया.

गेंदबाजी में भी चले कप्तान

154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई दक्षिण अफ्रीका को पहले ही ओवर में कप्तान सिकंदर रजा ने झटका दे दिया था. क्विंटन डिकॉक खाता तक नहीं खोल पाए. रजा जब अपना अगला ओवर करने आए तो उन्होंने विपक्षी कप्तान एडन मार्करम को भी चलता किया. रजा पहले 3 ओवरों में ही अफ्रीका को दो झटके दे चुके थे.

कुछ देर रायन रिकल्टन क्रीज पर टिके रहे, जिन्होंने 31 रन बनाए, लेकिन मैच का रुख पलट देने वाली पारी डेवाल्ड ब्रेविस ने खेली. ब्रेविस ने 18 गेंद में 42 रनों की तूफानी पारी खेली. उनकी इस पारी से दक्षिण अफ्रीका की जीत लगभग एकतरफा हो चुकी थी. 101 के स्कोर पर 5 विकेट गिर चुके थे, जिसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और जॉर्ज लिंडे ने नाबाद 53 रनों की साझेदारी कर दक्षिण अफ्रीका की जीत सुनिश्चित की.

स्टब्स 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे, वहीं लिंदे 30 रन बनाकर नाबाद लौटे. दूसरी ओर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा, जिन्होंने बल्लेबाजी में 73 रन बनाए थे, उन्होंने गेंदबाजी में भी कहर बरपाते हुए 4 ओवरों में सिर्फ 29 रन दिए और 3 बल्लेबाजों को आउट किया.