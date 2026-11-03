कप्तान शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका, 2831 दिन का सूखा करेंगे खत्म

4 नवंबर को ऑकलैंड में भारत और न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच खेला जाएगा. शुभमन गिल बतौर कप्तान पहली बार न्यूजीलैंड की धरती पर कोई ODI मैच खेल रहे होंगे. ऑकलैंड के ईडन पार्क पर गिल के पास इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ने का सुनहरा अवसर होगा. दरअसल न्यूजीलैंड की धरती पर पिछले 2831 दिनों से टीम इंडिया कोई वनडे मैच नहीं जीती है.

आखिरी बार साल 2019 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने कीवियों को उन्हीं के घर पर वनडे मैच में हराया था. हालांकि उन दिनों रोहित नियमित कप्तान नहीं हुआ करते थे. वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैचों में विराट कोहली की जगह रोहित ने कप्तानी का भार संभाला था. उसके बाद टीम इंडिया विराट कोहली और शिखर धवन की कप्तानी में न्यूजीलैंड जाकर हारी है. अब 2019 के बाद शुभमन गिल ऐसे पहले भारतीय कप्तान बन सकते हैं, जिनके अंडर भारत ने न्यूजीलैंड को उसी के घर पर हराया हो.

2831 दिन से नहीं जीता कोई मैच

वह 3 फरवरी 2019 की तारीख थी, जब भारत और न्यूजीलैंड का आखिरी वनडे मैच वेलिंगटन में खेला गया था. टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 252 रन बनाए थे, लेकिन जवाब में कीवी टीम 217 रनों पर ढेर हो गई थी. इस तरह रोहित शर्मा की कप्तानी वाली वह टीम 35 रनों से विजयी रही थी. उसके बाद 2831 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भारतीय टीम न्यूजीलैंड जाकर कोई वनडे मैच नहीं जीत सकी है.

2019 की उस जीत के बाद भारतीय टीम ने दो बार न्यूजीलैंड दौरे पर ODI सीरीज खेली है. नवंबर 2022 में कीवी टीम ने 3 मैचों की सीरीज 1-0 से जीती थी, शृंखला के दो मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल सका था. उससे पहले फरवरी 2020 में दोनों टीमों की सीरीज खेली गई, जिसमें न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया का 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया था.

शुभमन गिल रचेंगे इतिहास

अब शुभमन गिल के पास 2831 दिनों से चले आ रहे जीत के सूखे का अंत करने का सुनहरा अवसर है. भारत इस समय दुनिया की नंबर-1 वनडे टीम है. ध्यान रहे कि जब न्यूजीलैंड और भारत की आखिरी बार कोई वनडे सीरीज खेली गई थी, तब टीम इंडिया अपने ही घर में 1-2 से हार गई थी. उस सीरीज में भी शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे. मगर अब गिल के पास न केवल बदला लेने बल्कि 6 साल बाद टीम इंडिया को न्यूजीलैंड की धरती पर जीत दिलाने का अवसर है.

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