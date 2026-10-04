वैभव सूर्यवंशी पर कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान, जो कहा वो आपको जानना चाहिए

भारत की टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 15 साल के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर बड़ा बयान दिया है. अय्यर ने जो कहा वो हर एक क्रिकेट फैन को जरूर जानना चाहिए. एशियन गेम्स के सेमीफाइनल और फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए पारी की शुरआत की. वहीं संजू सैमसन तीन नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे. वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में भी वैभव टीम इंडिया का हिस्सा होंगे.

श्रेयस अय्यर का मानना ​​है कि वैभव सूर्यवंशी में भारतीय क्रिकेट में बड़ा असर डालने की काबिलियत है. वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले अय्यर ने कहा कि उन्होंने जान-बूझकर वैभव के साथ क्रिकेट से हटकर जिंदगी के बारे में बात करके एक निजी रिश्ता बनाने की कोशिश की है. अगले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू होने के साथ ही सूर्यवंशी भारतीय टीम का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन अय्यर ने संकेत दिया कि इस युवा खिलाड़ी को बड़ी भूमिका देने में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. भारतीय कप्तान ने टीम इंडिया के स्थापित वर्ल्ड कप विजेता सलामी बल्लेबाज की मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि सूर्यवंशी को मौका सही समय आने पर मिलेगा.

अय्यर ने' जियोस्टार' के साथ बात करते हुए कहा, "मैं वैभव से मैदान के बाहर की चीजों के बारे में बात करता रहता हूं, क्योंकि हर कोई उनसे क्रिकेट के बारे में ही बात करता है, और हम जानते हैं कि वह एक खिलाड़ी के तौर पर कितना प्रतिभाशाली और काबिल है. इसी वजह से बस उनके बाहर के लाइफस्टाइल, उनके परिवार, वह क्या करता है और क्या नहीं, इन चीजों के बारे में बात करने से वह ज्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि इन विषयों पर बात करते समय वह अधिक सहज और असली लगते हैं."

कप्तान ने यह भी साफ किया कि अनुभवी ओपनर्स के बाद इस युवा खिलाड़ी की मौजूदा स्थिति का मतलब यह नहीं है कि उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं है. एशियन गेम्स में टी20 इंटरनेशनल टीम को गोल्ड मेडल जिताने के बाद, अब श्रेयस अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में भी उसी लय को बनाए रखते हुए सीरीज को जल्दी अपने नाम करने की कोशिश करेंगे.

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