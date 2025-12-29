नहीं चला कप्तान अभिषेक शर्मा का बल्ला, वनडे मैच में बुरी तरह हारी उनकी टीम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटनहीं चला कप्तान अभिषेक शर्मा का बल्ला, वनडे मैच में बुरी तरह हारी उनकी टीम

Vijay Hazare Trophy 2025 26: विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तराखंड ने पंजाब को 5 विकेट से हरा दिया है. अभिषेक शर्मा इस मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पाए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 Dec 2025 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तराखंड ने पंजाब को 5 विकेट से हरा दिया है. पंजाब टीम की कप्तानी अभिषेक शर्मा कर रहे थे, जिसने पहले खेलते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 269 रन बनाए थे. जवाब में उत्तराखंड ने 48वें ओवर में 5 विकेट से जीत हासिल की. उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला ने 118 रनों की शतकीय पारी खेली. ये मौजूदा टूर्नामेंट में पंजाब टीम की पहली हार है.

अभिषेक शर्मा की कप्तानी वाली पंजाब मैच में पहले बल्लेबाजी करने आई. कप्तान अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह ने पंजाब टीम को तेजतर्रार शुरुआत दिलाई थी, दोनों ने 6 ओवरों में ही टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया था. पहले प्रभसिमरन 28 रन बनाकर आउट हो गए. पंजाब टीम अभी अपने स्कोर में 9 रन ही जोड़ पाई थी, तभी अभिषेक शर्मा भी 30 रन बनाकर आउट हो गए.

पंजाब के लिए सलिल अरोड़ा ने 65 रन बनाए, वहीं आठवें क्रम पर बैटिंग करने वाले कृष भगत ने 51 रनों का योगदान दिया. पंजाब की टीम 269 रन बना पाई.

पंजाब की पहली हार

270 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई उत्तराखंड की शुरुआत बहुत खराब रही, क्योंकि 24 के स्कोर तक दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हो चुके थे. मगर कप्तान कुणाल चंदेला एक अलग ही मूड़ में नजर आए. उन्होंने 118 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. उत्तराखंड के लिए शासवत डांगवाल ने भी 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली.

यह उत्तराखंड की टूर्नामेंट में पहली जीत है, इससे पहले उसे लगातार 2 मैच हारने पड़े थे. ग्रुप C की अंक तालिका पर नजर डालें तो पंजाब की टीम 8 अंकों के साथ टेबल में तीसरे स्थान पर विराजमान है. वहीं पंजाब को हराकर अपनी जीत का खाता खोलने वाली उत्तराखंड अभी 4 अंकों के साथ टेबल में छठे स्थान पर है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 29 Dec 2025 05:52 PM (IST)
Vijay Hazare Trophy Abhishek Sharma Punjab Cricket Team Vijay Hazare Trophy 2025-26
