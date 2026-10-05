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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटOMG! पिच पर टप्पा खा कर छक्के पर चली गई बाउंसर गेंद, वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

OMG! पिच पर टप्पा खा कर छक्के पर चली गई बाउंसर गेंद, वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

कनाडा से एक अजब-गजब घटना सामने आई है. क्रिकेट मैच में गेंदबाज ने ऐसा तीखा बाउंसर मारा कि गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद सीधी बाउंड्री रेखा के पार चली गई.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 05 Oct 2026 01:54 PM (IST)
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क्रिकेट में आए दिन अजब-गजब घटनाएं सामने आती रहती हैं. इस बार मामला कनाडा का है, जहां गेंदबाज ने ऐसा बाउंसर मारा कि गेंद सीधी छक्के में जाकर गिरी. इस समय कनाडा सुपर60 टूर्नामेंट खेला जा रहा है. 5 अक्टूबर को पहले सेमीफाइनल में टोरंटो सिक्सर्स और मिसीसौगा मास्टर्स की भिड़ंत हुई.

इस मुकाबले में टोरंटो सिक्सर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 130 रन बनाए थे, जबकि मास्टर्स 121 रन ही बना सके. आगे चलकर टोरंटो सिक्सर्स की टीम चैंपियन भी बनी. मगर सेमीफाइनल मुकाबले को अली खान की उस गेंद के लिए याद किया जाएगा, जो सीधे पिच पर टप्पा खाकर बाउंड्री रेखा के पार चली गई. हालांकि इसे 7 के बजाय 5 वाइड करार दिया गया.

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टप्पा खाकर छक्के पर गई गेंद

टोरंटो सिक्सर्स की टीम बल्लेबाजी कर रही थी. पारी के 9वें ओवर में अली खान गेंदबाजी कर रहे थे, जबकि सामने कीरोन पोलार्ड थे. बताते चलें कि अली खान के पास जबरदस्त पेस है, जब उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर बाउंसर मारना चाहा, तो गेंद टप्पा खा कर सीधी बाउंड्री के पार चली गई. बल्लेबाज और कीपर बस गेंद को देखते ही रह गए.

कमेंटेटर भी यह नजारा देख स्तब्ध रह गए थे. आमतौर पर ऐसी घटनाएं बहुत कम देखी जाती हैं. कमेंटेटर्स ने पहले इसे 6 वाइड बताया, लेकिन MCC के नियम कहते हैं कि किसी टीम को 6 रन तभी दिए जा सकते हैं, जब गेंद बल्लेबाज के बैट से छूकर बाउंड्री के पार गई हो. इसलिए ग्राउंड अंपायर ने बल्लेबाजी टीम को 5 रन दिए. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

चैंपियन बनी टोरंटो सिक्सर्स

कनाडा सुपर60 लीग में एक पारी 10 ओवर की होती है. टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी सोमवार को ही खेला गया. सिक्सर्स ने सेमीफाइनल में मास्टर्स की टीम को 9 रन से हराया. उसके बाद फाइनल टोरंटो सिक्सर्स और वैंकूवर एंकर्स के बीच खेला गया. फाइनल में एंकर्स ने पहले खेलते हुए 164 रन बनाए, जवाब में सिक्सर्स की टीम ने 5 विकेट शेष रहते मैच के साथ-साथ ट्रॉफी भी जीत ली.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 Oct 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Canada Super 60 League
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