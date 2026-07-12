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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट में जो रूट और इंटरनेशनल रन में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के दोनों अटूट रिकॉर्ड टूट जाएंगे?

टेस्ट में जो रूट और इंटरनेशनल रन में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के दोनों अटूट रिकॉर्ड टूट जाएंगे?

Most Runs in International Cricket: टेस्ट में जो रूट और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड खतरे में है. क्या विराट कभी आगे निकल पाएंगे?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 12 Jul 2026 06:22 PM (IST)
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सचिन तेंदुलकर ने साल 2013 में क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. उसके बाद उनके कई सारे रिकॉर्ड टूटते रहे हैं. उनका टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी खतरे में है, क्योंकि जो रूट उनके बेहद करीब आ गए हैं. रूट सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 1808 रन दूर हैं. दूसरी ओर विराट कोहली सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने के मामले में 'मास्टर ब्लास्टर' का पीछा कर रहे हैं. यहां जान लीजिए, क्या विराट अभी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड बनाने से कितना दूर हैं?

क्या विराट निकल पाएंगे आगे?

सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के ऐतिहासिक क्रिकेट करियर में 34,357 रन बनाए थे. सचिन के अधिकांश रन वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में आए, क्योंकि वो भारत के लिए केवल एक टी20 मैच खेल पाए. दूसरी ओर विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए खूब सारे मैच खेले हैं, इसके बावजूद सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने के मामले विराट अभी काफी पीछे हैं.

विराट कोहली अगर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो उन्हें अभी 6,142 रन और बनाने होंगे. चूंकि विराट कोहली टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, और केवल वनडे मैच खेलकर वो शायद विराट कोहली का रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ पाएंगे. हालांकि विराट वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. सचिन तेंदुलकर ने 49 वनडे सेंचुरी लगाई थीं, जबकि विराट अब तक 54 शतक लगा चुके हैं.

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क्या जो रूट तोड़ देंगे रिकॉर्ड?

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए जो रूट को सिर्फ 1808 रन और बनाने हैं. जो रूट अगर शानदार फॉर्म बरकरार रख पाए, तो 2 साल के भीतर सचिन तेंदुलकर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. साल 2026 में अब तक रूट ने 8 पारियों में 337 रन बना लिए हैं, जिनमें एक शतक और एक अर्धशतकीय पारी भी शामिल है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 12 Jul 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Joe Root VIRAT KOHLI
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