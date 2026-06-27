वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड दौरे पर है, जो नेशनल टीम के साथ उनकी पहली सीरीज है. हालांकि वैभव को पहले टी20 में प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली, जिसकी काफी आलोचना हो रही है. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी हैरानी जताई है कि वैभव को क्यों नहीं खिलाया गया. उन्होंने बड़ी बात कही है. बता दें कि आयरलैंड से टीम इंडिया इंग्लैंड रवाना होगी, जहां 1 जुलाई से भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी.

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान माइकल वॉन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय मुखरता के साथ रखते हैं, उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में नहीं खिलाने पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने वैभव को वर्तमान में दुनिया का सबसे शानदार टी20 बल्लेबाज बताया.

माइकल वॉन ने क्या कहा

माइकल वॉन ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भारत ने प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी को नहीं रखा है. वह अभी के टी20 फॉर्मेट में सबसे शानदार खिलाडी हैं."

Can’t believe India haven’t picked Vaibhav Sooryavanshi .. the best T20 player at the moment in the World .. #India — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 26, 2026

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भारतीय बल्लेबाज रहे फ्लॉप

आयरलैंड के नए टी20 कप्तान लोरकन टकर ने भारत के खिलाफ पहले टी20 में अर्धशतक जड़ा. उन्होंने 36 गेंदों में 2 छक्के और 5 चौकों की मदद से 50 रन बनाए. गैरेथ डेलानी ने 32 गेंदों में 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 49 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी. आयरलैंड ने 182 रन बनाए थे.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के टॉप आर्डर बल्लेबाजों का फ्लॉप शो देखने को मिला, अभिषेक शर्मा को छोड़कर कोई नहीं चला. अभिषेक ने 19 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, वह 20 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए. वह आठवें ओवर में जब आउट हुए भारत का स्कोर 80/4 था, इससे पहले संजू सैमसन (5), ईशान किशन (1) और श्रेयस अय्यर (3) सस्ते में पवेलियन लौट चुके थे.

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शिवम दुबे ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन वह भी 14 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए. भारत की पूरी टीम 18.5 ओवरों में 148 रनों पर ऑल आउट हो गई. आयरलैंड ने पहला टी20 34 रनों से जीत लिया.