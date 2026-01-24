हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या अपना फैसला बदलकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सकता है बांग्लादेश? जानें इसे लेकर ICC का नियम

क्या अपना फैसला बदलकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सकता है बांग्लादेश? जानें इसे लेकर ICC का नियम

Bangladesh T20 World Cup News: बांग्लादेश ने खुद ही 2026 टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है. इस टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश टीम का एलान हो चुका है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 24 Jan 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है. उनकी सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने गुरुवार को एलान किया कि बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी. अब आज यानी शनिवार, 24 जनवरी को आईसीसी ने बांग्लादेश के रिप्लेसमेंट का एलान कर दिया. आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को 2026 टी20 वर्ल्ड कप में शामिल किया है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब बांग्लादेश अपना फैसला बदलकर विश्व कप में हिस्सा ले सकता है या नहीं? यहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा.

आईसीसी) ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) को सूचित कर दिया है कि आगामी टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार कर दिया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह सहित आईसीसी के वरिष्ठ अधिकारी शुक्रवार को दुबई में मौजूद थे. इसी दिन देर शाम बीसीबी अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल को एक ईमेल भेजकर आईसीसी ने इस फैसले से बांग्लादेश बोर्ड को अवगत कराया है.

आईसीसी के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, "कल शाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को ईमेल भेजकर सूचित किया गया कि उनके बोर्ड ने भारत आने या नहीं आने के फैसले पर 24 घंटे की समय-सीमा के भीतर आधिकारिक रूप से आईसीसी को कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए यह निर्णय लिया गया."

सूत्र ने कहा, बीसीबी ने आईसीसी को औपचारिक जानकारी देने से पहले ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन था. उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि उनकी जगह अब किसी और टीम को शामिल किया जा रहा है. बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल ने आईसीसी की ओर से बार बार सुरक्षा आश्वासन दिए जाने के बावजूद भारत यात्रा के खिलाफ सलाह दी थी।

वहीं क्रिकेट स्कॉटलैंड ने कहा है कि उसे अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है. हालांकि ऐसा लगता है कि औपचारिक सूचना मिलना अब केवल समय की बात है. इस तरह स्कॉटलैंड ग्रुप चरण में अपने चार मुकाबले वेस्टइंडीज (7 फरवरी), इटली (9 फरवरी) और इंग्लैंड (14 फरवरी) के खिलाफ कोलकाता में खेलेगा जबकि नेपाल के खिलाफ उसका मैच 17 फरवरी को मुंबई में होगा.

Published at : 24 Jan 2026 06:06 PM (IST)
