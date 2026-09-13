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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशादी के बंधन में बंधे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन, जानिए कौन है दुल्हन

शादी के बंधन में बंधे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन, जानिए कौन है दुल्हन

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने अपनी गर्लफ्रेंड एमिली रेडवुड से शादी कर ली है. उन्होंने शादी की फोटोज शेयर करते हुए अपने फैंस को ये खुशखबरी दी, जिसके बाद उन्हें सभी बधाइयां दे रहे हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 13 Sep 2026 05:01 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरून ग्रीन शादी के बंधन में बंध गए हैं, उन्होंने रविवार 13 सितंबर को शादी की फोटो शेयर करते हुए फैंस को ये खुशखबरी दी. हालांकि शादी 4 सितंबर को हुई थी, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए थे. उनकी जीवन संगिनी एमिली रेडवुड हैं, जिन्हें वह 5 साल से डेट कर रहे थे.

कैमरून ग्रीन और एमिली रेडवुड ने एक संयुक्त पोस्ट करते हुए शादी की फोटोज शेयर की, जिसमें क्रिकेटर ब्लैक सूट में और उनकी पत्नी व्हाइट गाउन में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं. बता दें कि शादी 4 सितंबर को पर्थ के कोटेस्लो स्थित सिविक सेंटर ग्राउंड में हुई. शादी के बाद दोनों ने कपल डांस किया. शादी में मिचेल मार्श समेत कई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स शामिल हुए, जिनकी फोटो ग्रीन ने एक अलग पोस्ट में शेयर की.

कौन हैं कैमरून ग्रीन की पत्नी एमिली रेडवुड?

ग्रीन और रेडवुड 2020 से साथ है, उन्होंने पिछले साल फरवरी में सगाई की थी. एमिली रेडवुड डाइटिशियन हैं, जो पीएचडी भी कर रही हैं. उन्होंने न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस में बीएससी और उसके बाद मास्टर ऑफ डायटेटिक्स का कोर्स किया.

 
 
 
 
 
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कैमरून ग्रीन क्रिकेट करियर

27 वर्षीय कैमरून ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 39 टेस्ट, 37 वनडे और 28 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, इसमें उनके नाम क्रमश 1920, 946 और 638 रन हैं. उन्होंने टेस्ट में 39, वनडे में 21 और टी20 इंटरनेशनल में 14 विकेट लिए हैं. वह IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले थे, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने 25 करोड़ रुपये में खरीदा था. इससे पहले वह 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और 2023 में मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 13 Sep 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
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