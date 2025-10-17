ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है, भारत के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह वनडे सीरीज के लिए मार्नस लाबुशेन को स्क्वाड में शामिल किया गया है.

चोट के कारण बाहर हुए कैमरन ग्रीन

कैमरन ग्रीन मांसपेशियों में जकड़न की वजह से भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए हैं. इसकी बड़ी वजह ये भी है कि अगले महीने से शुरू होने वाली चर्चित एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ता कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में कहा, "कैमरन ग्रीन कुछ समय का रिहैबिलिटेशन पूरा करेंगे. इसके बाद वह एशेज सीरीज की तैयारी के लिए शेफील्ड शील्ड के तीसरे दौर में खेलने की कोशिश करेंगे.''

मार्नस लाबुशेन को मिली जगह

कैमरन ग्रीन की जगह मार्नस लाबुशेन को वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया है, जिन्होंने गुरुवार को क्वींसलैंड के लिए शेफील्ड शील्ड मैच में 159 रन बनाए थे. घरेलू सत्र में ये लाबुशेन का चौथा शतक था.

31 वर्षीय लाबुशेन ने 66 इंटरनेशनल वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 34.64 की एवरेज, 83.56 की स्ट्राइक रेट से 1871 रन बनाए हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ 15 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें खेली 13 पारियों में उन्होंने 474 रन बनाए हैं. इसमें 4 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं. लाबुशेन ने भारत के खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में 58 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, मार्नस लाबुशेन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे- 19 अक्टूबर (पर्थ)

दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर (एडिलेड)

तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर (सिडनी)

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के तीनों मुकाबले भारत के समयनुसार सुबह 9 बजे से शुरू होंगे. 8:30 बजे टॉस होगा.