हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसौरव गांगुली ने बंगाल के नए CM शुभेंदु अधिकारी को दी बधाई, लिखा- उम्मीद है आपकी लीडरशिप...

सौरव गांगुली ने बंगाल के नए CM शुभेंदु अधिकारी को दी बधाई, लिखा- उम्मीद है आपकी लीडरशिप...

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी. उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में प्रदेश प्रगति करेगा.

By : शिवम | Updated at : 10 May 2026 10:19 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रचा. पार्टी की पहली बार प्रदेश में सरकार बनी है. पश्चिम बंगाल में BJP के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने 9 मई को शपथ ली. क्रिकेट एसोसिएशन और बंगाल के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने नए मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में प्रदेश और प्रगति करेगा.

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के आधिकारिक पेज से शेयर किए पोस्ट में लिखा, "प्रगति की ओर कदम. बंगाल के लिए निर्णायक जनादेश पर श्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई. CAB, अध्यक्ष सौरव गांगुली ओर बोर्ड के सभी अधिकारियों की तरफ से श्री शुभेंदुअधिकारी और पश्चिम बंगाल की नवगठित सरकार को हार्दिक बधाई."

आगे लिखा, "ठीक वैसे ही जैसे एक मजबूत कप्तान एक विजयी टीम का निर्माण करता है, हमें पूरा विश्वास है कि आपका नेतृत्व बंगाल को खेल सहित हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, समृद्धि और उत्कृष्टता की ओर ले जाएगा. CAB, क्रिकेट की भावना को और अधिक ऊंचा उठाने तथा पूरे राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, नए प्रशासन के साथ एक गतिशील साझेदारी की आशा करता है. आपको, आपके मंत्रिमंडल को और पूरे पश्चिम बंगाल को आगे एक अत्यंत सफल और ऐतिहासिक पारी के लिए शुभकामनाएं."

यह भी पढ़ें- राजस्थान रॉयल्स की हार से RCB को भी नुकसान, देखें RR vs GT मैच के बाद अंक तालिका का हाल

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cricket Association Of Bengal (@cabcricket)

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाई है, लेकिन पार्टी की जड़ें प्रदेश से जुड़ी हुई है. भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी. जनसंघ बीजेपी की वैचारिक पूर्वज मानी जाती है.

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, गुजरात के खिलाफ खास 'शतक' लगाकर बना दिया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी. 2011 में ममता बनर्जी प्रदेश की पहली महिला मुख्यम्नत्री बनी. 2016 ओर 2021 में जीतकर उन्होंने अपनी सत्ता बरकरार रखी. 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 293 में से 207 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 10 May 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly CAB Suvendu Adhikari West Bengal CM BJP INDIAN CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सौरव गांगुली ने बंगाल के नए CM शुभेंदु अधिकारी को दी बधाई, लिखा- उम्मीद है आपकी लीडरशिप...
सौरव गांगुली ने बंगाल के नए CM शुभेंदु अधिकारी को दी बधाई, लिखा- उम्मीद है आपकी लीडरशिप...
क्रिकेट
IPL Points Table: राजस्थान रॉयल्स की हार से RCB को भी नुकसान, देखें RR vs GT मैच के बाद अंक तालिका का हाल
राजस्थान रॉयल्स की हार से RCB को भी नुकसान, देखें RR vs GT मैच के बाद अंक तालिका का हाल
क्रिकेट
IPL Orange & Purple Cap: ऑरेंज कैप की दौड़ में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकले शुभमन गिल, भुवनेश्वर से भी छिनी पर्पल कैप
ऑरेंज कैप की दौड़ में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकले शुभमन गिल, भुवनेश्वर से भी छिनी पर्पल कैप
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, गुजरात के खिलाफ खास 'शतक' लगाकर बना दिया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, गुजरात के खिलाफ खास 'शतक' लगाकर बना दिया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
Advertisement

वीडियोज

Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक मिसाइल, कई टारगेट, 5000KM की रेंज... भारत की बड़ी छलांग, अग्नि-5 का सफल परीक्षण, खौफ में चीन-PAK
एक मिसाइल, कई टारगेट, 5000KM की रेंज... भारत की बड़ी छलांग, अग्नि-5 का सफल परीक्षण, खौफ में चीन-PAK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 रिक्तियां हैं...बाकी दल-बदलुओं का क्या होगा? योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बोले अखिलेश यादव
6 रिक्तियां हैं...बाकी दल-बदलुओं का क्या होगा? योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
'ममता बनर्जी न तो भगवान हैं और न ही कानून', बंगाल सरकार में मंत्री बनीं अग्निमित्रा पॉल ने TMC चीफ पर कसा तंज
'ममता बनर्जी न तो भगवान हैं और न ही कानून', बंगाल सरकार में मंत्री बनीं अग्निमित्रा पॉल ने TMC चीफ पर कसा तंज
आईपीएल 2026
IPL Orange & Purple Cap: ऑरेंज कैप की दौड़ में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकले शुभमन गिल, भुवनेश्वर से भी छिनी पर्पल कैप
ऑरेंज कैप की दौड़ में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकले शुभमन गिल, भुवनेश्वर से भी छिनी पर्पल कैप
बॉलीवुड
'कृष्णावतारम् पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, तीसरे दिन किया इतने करोड़ का कलेक्शन
'कृष्णावतारम् पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, तीसरे दिन किया इतने करोड़ का कलेक्शन
फूड
Mothers Day 2026: इस मदर्स डे 'मां' को दीजिए किचन से छुट्टी, उनके लिए बनाएं ये स्पेशल स्वीट डिश
Mothers Day 2026: इस मदर्स डे 'मां' को दीजिए किचन से छुट्टी, उनके लिए बनाएं ये स्पेशल स्वीट डिश
एग्रीकल्चर
गर्मी में भी हरा रहेगा आपका पुदीना, बस आजमाएं ये तरीके और देखें कमाल
गर्मी में भी हरा रहेगा आपका पुदीना, बस आजमाएं ये तरीके और देखें कमाल
टेक्नोलॉजी
इस कंपनी के यूजर्स की बल्ले-बल्ले! इस सस्ते प्लान में मिलेगा डेली 2.5GB और अनलिमिटेड कॉलिंग
इस कंपनी के यूजर्स की बल्ले-बल्ले! इस सस्ते प्लान में मिलेगा डेली 2.5GB और अनलिमिटेड कॉलिंग
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget