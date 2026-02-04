हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप 2007 में खेलने वाला ये एकमात्र खिलाड़ी जो इस बार भी टूर्नामेंट में उतरेगा, जानिए किस टीम में है शामिल

टी20 वर्ल्ड कप 2007 में खेलने वाला ये एकमात्र खिलाड़ी जो इस बार भी टूर्नामेंट में उतरेगा, जानिए किस टीम में है शामिल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट के लिए 20 टीमों ने 350 खिलाड़ियों का चयन किया है. इसमें सिर्फ एक ही ऐसा खिलाड़ी है, जो 2007 के पहले टी20 वर्ल्ड कप में भी खेला है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 04 Feb 2026 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

Brendan Taylor Play In ICC T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण साल 2007 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में हुआ था. इस संस्करण को टीम इंडिया ने अपने नाम किया था. पहले टी20 वर्ल्ड कप में 12 टीमों ने हिस्सा लिया था. 19 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाने वाला है. इस बाद शुरुआत के 9 टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले रोहित शर्मा और शाकिब अल हसन नहीं खेल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलता नजर आएगा, जो 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में भी खेला था.

जिम्बाब्वे टीम के हिस्सा हैं ब्रेंडन टेलर

जिम्बाब्वे की टीम में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जगह मिली है. 6 फरवरी को 40 साल के होने वाले टेलर ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में दो मुकाबले खेले थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 65 रन बनाए थे. इस पारी की मदद से जिम्बाब्वे ने उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी. ये एकमात्र मौका है जब जिम्बाब्वे ने टी20 इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया है. इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में टेलर के बल्ले से 47 रन निकले थे.

टेलर 12 साल बाद खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप

जिम्बाब्वे के लिए ब्रेंडन टेलर ने आखिरी बार साल 2014 में टी20 वर्ल्ड कप खेला था. उन्होंने साल 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था, लेकिन एक बार फिर साल 2017 में टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की. सस्पेंड होने की वजह से जिम्बाब्वे ने 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लिया था. जनवरी 2022 में टेलर को साढ़े तीन साल के लिए बैन होना पड़ा. आईसीसी ने उनपर भ्रष्टाचार और डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण बैन लगाया था. पिछले साल उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की और अब 12 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप में नजर आएंगे.

कैसा रहा है ब्रेंडन टेलर का इंटरनेशनल करियर?

जिम्बाब्वे के लिए ब्रेंडन टेलर का करियर शानदार रहा है. उन्होंने साल 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. टेलर अपने करियर में 36 टेस्ट मैचों में 2,403 रन बनाए हैं. उनके नाम 207 वनडे मैचों में 6,704 रन हैं. उन्होंने 58 मैचों के टी20 इंटरनेशनल करियर में 1,185 रन ठोके हैं जिसमें एक शतकीय पारी भी शामिल है. उन्होंने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 18 शतक लगाए हैं.

Published at : 04 Feb 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
Cricket News ICC MENS T20 WORLD CUP 2026 Brendon Taylor ICC T20 World Cup 2007
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: यूपी के 25 जिलों में बारिश संग ओले...IMD की चेतावनी, दिल्ली-पंजाब से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
यूपी के 25 जिलों में बारिश संग ओले...IMD की चेतावनी, दिल्ली-पंजाब से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
विश्व
Khawaja Asif On BLA: पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
क्रिकेट
डेब्यू करते ही सस्पेंड हुआ ये क्रिकेट खिलाड़ी, मैच खत्म होते ही टीम से कर दिया गया था बाहर, जानिए वजह
डेब्यू करते ही सस्पेंड हुआ ये क्रिकेट खिलाड़ी, मैच खत्म होते ही टीम से कर दिया गया था बाहर, जानिए वजह
Advertisement

वीडियोज

वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'फादर ऑफ डील' से विपक्ष की क्यों बढ़ी मुश्किल? | India US Trade Deal
Bharat Ki Baat: भारत-अमेरिका की डील...हो गई सील! | Rahul Gandhi | Congress Protest
Chitra Tripathi: किसानों के हित की गारंटी, डील से देगी BJP? | India US Trade Deal | US Tariff |Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: यूपी के 25 जिलों में बारिश संग ओले...IMD की चेतावनी, दिल्ली-पंजाब से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
यूपी के 25 जिलों में बारिश संग ओले...IMD की चेतावनी, दिल्ली-पंजाब से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
विश्व
Khawaja Asif On BLA: पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
क्रिकेट
डेब्यू करते ही सस्पेंड हुआ ये क्रिकेट खिलाड़ी, मैच खत्म होते ही टीम से कर दिया गया था बाहर, जानिए वजह
डेब्यू करते ही सस्पेंड हुआ ये क्रिकेट खिलाड़ी, मैच खत्म होते ही टीम से कर दिया गया था बाहर, जानिए वजह
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने फिर कर डाला एक और बड़ा कारनामा, ध्वस्त किए 'दंगल'-'पीके' और 'K3G' समेत कई फिल्मों के रिकॉर्ड
‘धुरंधर’ ने कर डाला एक और बड़ा कारनामा, ध्वस्त किए दंगल-पीके समेत कई फिल्मों के रिकॉर्ड
इंडिया
'सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका', राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा
'सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका', राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा
जनरल नॉलेज
कोई करेंसी कैसे बनती है ग्लोबल, इसके लिए कौन देता है परमीशन?
कोई करेंसी कैसे बनती है ग्लोबल, इसके लिए कौन देता है परमीशन?
ट्रेंडिंग
IAS अधिकारी ने तीन साल की बेटी को आंगनवाड़ी भेजा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
IAS अधिकारी ने तीन साल की बेटी को आंगनवाड़ी भेजा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget