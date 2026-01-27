हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इसे कहते हैं थूक कर चाटना... बांग्लादेश ने IPL तो कर लिया 'बॉयकॉट', लेकिन BPL में लेना पड़ गया 'भारत' का साथ; तस्वीर ने खोल दी पोल

Bangladesh: बांग्लादेश की तरफ से भारत का कड़ा विरोध किया जा रहा है. पड़ोसी देश ने भारत में 2026 टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया. लेकिन BPL में बांग्लादेश को भारत का सहारा लेना पड़ा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 27 Jan 2026 10:14 PM (IST)
भारत और बांग्लादेश के बीच गहरा विवाद देखने को मिल रहा है. पहले बांग्लादेश ने IPL 2026 के प्रसारण पर रोक लगाई. इसके बाद पड़ोसी देश ने भारत में 2026 का टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया. साफ शब्दों में कहा जाए तो इस वक्त बांग्लादेश पूरी तरह से भारत का विरोध कर रहा है. लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई, जिसको देखकर कई लोगों को 'थूक कर चाटना' वाला मुहावरा याद आ गया. दरअसल बांग्लादेश को बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL 2025-26) के लिए भारत का सहारा लेना पड़ गया. 

आपको बता दें कि हाल ही में बीपीएल का समापन हुआ. टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला बीती 23 जनवरी को चैटोग्राम रॉयल्स और राजशाही वॉरियर्स के बीच खेला गया. मुकाबले में राजशाही वॉरियर्स ने 63 रन से जीत दर्ज की. इसके बाद टीम के लिए बांग्लादेश में विक्ट्री परेड निकाली गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. इन्हीं में से एक तस्वीर बस की भी शामिल रही, जिसने भारतीय लोगों का ध्यान खींचा. 

बांग्लादेश को लेना पड़ा भारत का सहारा

दरअसल वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि बांग्लादेश में जिस बस पर विक्ट्री परेड निकाली जा रही है, वह Ashok Leyland कंपनी की है जो एक भारतीय कंपनी है. इस तरह बांग्लादेश को आईपीएल और बाकी चीजें बॉयकॉट करने के बाद भी भारत का सहारा लेना पड़ा. 

रिक्शा पर निकालो विक्ट्री परेड

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने विक्ट्री परेड की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि उन्होंने भारत से जुड़ी हर चीज का विरोध किया लेकिन BPL की विक्ट्री परेड भारत में बनी हुई बस से निकाली. ये भारत में खेल नहीं सकते, लेकिन इन्हें भारत से चीनी, पानी, बिजली और बाकी चीजें चाहिए. इसके आगे यूजर ने लिखा, "अगर वे अशोक लेलैंड का भी बॉयकॉट कर दें और रिक्शा पर विक्ट्री परेड निकालें."

मुस्तफिजुर रहमान से हुई विवाद की शुरुआत 

आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा. इसके बाद उन्हें बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने रिलीज कर दिया. फिर यहां से विवाद की शुरुआत हुई. बांग्लादेश में अल्पसंख्यों पर होने वाले अत्याचार को देखते हुए इस बात की मांग तेज हुई कि बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलेगा और हुआ भी ऐसा

Published at : 27 Jan 2026 10:14 PM (IST)
