बॉलीवुड के कई सितारों ने क्रिकेट जगत में भी खूब नाम कमा रखा है. कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान हों, या पंजाब किंग्स की सह मालकिन प्रीति जिंटा. दबंग खान यानी सलमान भी एक टेनिस बॉल लीग में एक टीम खरीदे हुए हैं. अब इस फेहरिस्त में दिग्गज अभिनेता जॉन अब्राहम का नाम भी जुड़ गया है. जॉन अब्राहम रॉटरडैम डॉकर्स के को-ओनर बन गए हैं. यह टीम यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) के पहले सीजन में हिस्सा लेने वाली छह फ्रेंचाइजी टीमों में से एक है. इस लीग का आयोजन 26 अगस्त से 20 सितंबर, 2026 तक होगा.

जॉन अब्राहम अब इस टीम के उस स्टार्स से भरे मालिकाना हक और लीडरशिप ग्रुप में शामिल हो गए हैं, जिसमें क्रिकेट जगत के दिग्गज जोंटी रोड्स, फाफ डु प्लेसिस और हेनरिक क्लासेन के साथ मैनेजिंग पार्टनर मधुकर श्री मौजूद हैं. रॉटरडैम डॉकर्स की टीम यूरोपियन क्रिकेट के इस ऐतिहासिक पल में अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

🚨 JOHN ABRAHAM IN CRICKET 🔥✨



- John Abraham becomes the Co-Owner as Rotterdam franchise in ETPL.



He joins in the Ownership along side Faf Du Plessis, Jonty Rhodes & Klaasen. pic.twitter.com/ldeodOH8Ae — Johns. (@CricCrazyJohns) June 26, 2026

ईटीपीएल में छह शहरों की टीमें शामिल होंगी, जो ग्लासगो, एम्स्टर्डम, एडिनबर्ग, डब्लिन, बेलफास्ट और रॉटरडैम का प्रतिनिधित्व करेंगी. यह लीग पूरे यूरोप में क्रिकेट के एक नए और रोमांचक अध्याय की शुरुआत करेगी. इस टूर्नामेंट में कुल 32 मैच खेले जाएंगे. यह लीग यूरोप के उभरते हुए खिलाड़ियों को एक शानदार मंच देगी, जहां वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े नामों के साथ खेल सकेंगे. साथ ही, इससे आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा मिलेगा और इसका तेजी से विकास होगा.

रॉटरडैम डॉकर्स से जुड़ने पर जॉन अब्राहम ने कहा, "क्रिकेट में लोगों को प्रेरित करने, एकजुट करने और नए अवसर पैदा करने की ताकत है, और यही बात मुझे यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग के बारे में सबसे ज्यादा उत्साहित करती है. यूरोप क्रिकेट के विकास के लिए सबसे रोमांचक बाजारों में से एक है, और रॉटरडैम डॉकर्स के पास कुछ बहुत ही खास बनाने का विज़न, लीडरशिप और महत्वाकांक्षा है. मैं इस सफर का हिस्सा बनने और एक ऐसा मंच तैयार करने में अपना योगदान देने के लिए बेहद खुश हूं, जो क्रिकेट की अगली पीढ़ी की प्रतिभाओं को सामने लाने और उन्हें निखारने में मदद करेगा."

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