55 चौके, 8 छक्के... ठोके 306 रन, वैभव सूर्यवंशी के बाद एक और बिहारी क्रिकेटर का धमाका

वैभव सूर्यवंशी के बाद अब बिहार की एक 15 वर्षीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मुकाबले में 300 से बड़ा निजी स्कोर बना दिया. यह कमाल अक्षरा गुप्ता (Akshara Gupta) किया, जिन्होंने गुरुवार (18 जून) को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के मुकाबले में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सबको चौंकाया. अक्षरा ने 126 गेंदों में 55 चौके और 8 छक्कों की मदद से 306* रन बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 242.86 का रहा.

राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन ने अक्षरा की इस कामयाबी को सोशल मीडिया पर शेयर किया. इसके साथ बताया गया कि घरेलू क्रिकेट में मुंबई की इरा गुप्ता (346*) के बाद यह महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारियों में से एक है. बताते चलें कि अक्षरा ने अपनी पारी के दौरान 16 गेंदों में फिफ्टी पूरी की और 34 गेंदों में सेंचुरी पूरी कर ली थी.

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कौन हैं अक्षरा गुप्ता?

अक्षरा पूर्वी चंपारण के रक्सौल की रहने वाली हैं. वह बिहार की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने दो साल के अंदर लगातार चार BCCI महिला टूर्नामेंट खेले हैं.

क्या बोले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन?

स्पोर्टस्टार के अनुसार, अक्षरा की इस उपलब्धि पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा कि बिहार की महिला क्रिकेटर अपने शानदार प्रदर्शन से लगातार राज्य का नाम रोशन कर रही हैं. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव जियाउल अर्फिन ने भी अक्षरा को उनकी इस कामयाबी के लिए बधाई दी.

वैभव सूर्यवंशी रोशन कर रहे बिहार का नाम

बिहार के समस्तीपुर से आने वाले वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट जगत में वो कर दिखाया, जो अब तक कोई दूसरा क्रिकेटर नहीं कर सका. 14 साल की उम्र में वैभव आईपीएल में खेलते हुए दिखे. इसके साथ वह आईपीएल डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र क्रिकेटर बने. इन दिनों वैभव ट्राई सीरीज में इंडिया-ए के लिए खेल रहे हैं. उन्हें भारत की सीनियर टीम के लिए भी चुना गया है. आयरलैंड टी20 सीरीज, इंग्लैंड टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए वैभव को टीम इंडिया का हिस्सा बनाया गया है. वह भारत टीम में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं.

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