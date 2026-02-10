हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या होगा उलटफेर? UAE ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बना दिए 173 रन; चेपॉक में गरजा कप्तान मुहम्मद वसीम का बल्ला

क्या होगा उलटफेर? UAE ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बना दिए 173 रन; चेपॉक में गरजा कप्तान मुहम्मद वसीम का बल्ला

UAE vs NZ T20 World Cup: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीमों ने अब तक खूब धमाल मचाया है. अब यूएई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 173 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 Feb 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

2026 टी20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीमों ने अब तक खूब धमाल मचाया है. अब यूएई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 173 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया है. विशेष रूप से ग्लेन फिलिप्स और मैट हेनरी की जमकर धुनाई हुई. कप्तान मुहम्मद वसीम और अलीशान शराफू ने अर्धशतकीय पारी खेल यूएई को ऐसे स्कोर तक पहुंचाया, जहां से वो न्यूजीलैंड को हराकर बड़ा उलटफेर करने का सपना देख सकती है.

चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में यूएई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी. सलामी बल्लेबाज आर्यांश 8 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए, लेकिन कप्तान मुहम्मद वसीम ने अलीशान शराफू संग मिलकर 107 रनों की साझेदारी कर कीवी गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया. उन्होंने 77 गेंदों में यह शतकीय साझेदारी की. यह टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार है जब किसी एसोसिएट टीम ने फुल मेंबर देश के खिलाफ शतकीय साझेदारी की हो.

कप्तान मुहम्मद वसीम ने 45 गेंद में 66 रन बनाए, दूसरी ओर शराफू ने 47 गेंद में 55 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा यूएई टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका, लेकिन मयंक कुमार ने 13 गेंद में 21 रनों की तेजतर्रार पारी खेल यूएई को बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद की.

न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी में 7 बॉलर्स का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से ग्लेन फिलिप्स विशेष रूप से महंगे साबित हुए. उन्होंने एक विकेट जरूर लिया, लेकिन 2 ओवरों में 30 रन लुटा दिए. पारी के 17वें ओवर में फिलिप्स को 27 रन पड़े. वहीं मैट हेनरी ने 2 विकेट लिए, लेकिन 9 से भी ज्यादा ईकानमी रेट से रन लुटाए. 17 ओवरों में यूएई का स्कोर 129/3 था. अंतिम 3 ओवरों में टीम ने 44 रन बटोरे.

यह भी पढ़ें:

कैसे राजी हुआ पाकिस्तान? किसके कहने पर लिया यू-टर्न? ICC ने कितनी शर्तें मानी? लाहौर मीटिंग की इनसाइड स्टोरी

'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 10 Feb 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
UAE Cricket Team UAE VS NZ T20 WORLD CUP LIVE ICC T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेक इन इंडिया का शेर जंग खा रहा है', अखिलेश यादव ने US संग ट्रेड डील, चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरा
'मेक इन इंडिया का शेर जंग खा रहा है', अखिलेश यादव ने US संग डील, चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरा
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
इंडिया
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ओ रोमियो’ रिलीज़ से पहले बड़ा खुलासा: तमन्नाह–विक्रांत ने बिना फीस किया काम
Seher Hone Ko Hai:😮 प्यारी नोक-झोंक या बढ़ती दूरियां? Mahid ने कह दी चुभने वाली बात (10-02-2026)
T-20 World Cup: पैसों के लालच में झुका पाकिस्तान, मैच से पहले ही सरेंडर? ABPLIVE
Faridabad Jail Shocker: राम मंदिर साजिश का आरोपी जेल में ढेर, Rohit Godara गैंग का दावा |ABPLIVE
Tax Rules अब हुए Easy, न रहेगा Pressure न कोई Panic | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेक इन इंडिया का शेर जंग खा रहा है', अखिलेश यादव ने US संग ट्रेड डील, चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरा
'मेक इन इंडिया का शेर जंग खा रहा है', अखिलेश यादव ने US संग डील, चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरा
महाराष्ट्र
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
इंडिया
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
Exclusive: हिमंत सरमा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का तीखा हमला- 'CM काफी बेचैन हैं, उन्हें...'
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
टेलीविजन
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
ट्रेंडिंग
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
यूटिलिटी
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget