भारत बनाम पाकिस्तान विश्व कप मैच की तारीख आई सामने? टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल पर अपडेट

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत बनाम पाकिस्तान विश्व कप मैच की तारीख आई सामने? टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल पर अपडेट

T20 World Cup 2026 Schedule: 2026 टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल पर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है. भारतीय टीम का सबसे पहला मैच USA के साथ हो सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Nov 2025 08:25 PM (IST)
2026 टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल पर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को हो सकता है. अभी तक ICC और BCCI ने शेड्यूल की पुष्टि नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि वर्ल्ड कप 7 फरवरी-8 मार्च तक खेला जा सकता है. बताते चलें कि विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं.

रेवस्पोर्ट्ज के अनुसार टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का पहला मैच USA के साथ हो सकता है. यह टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच होगा या नहीं, इसे लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है. अगले साल टी20 वर्ल्ड कप के सबसे पहले मैच और फाइनल मुकाबले की मेजबानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर सकता है.

इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आगाज से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बीच सहमति बनी थी कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे. नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, ईडन गार्डन्स, वानखेड़े स्टेडियम और एमए चिदम्बरम स्टेडियम को वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी के लिए नामांकित किया गया है.

दो सेमीफाइनल मैचों में से कोई एक मुंबई के वानखेड़े में खेला जा सकता है. वहीं पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलेगा. पाक टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाती है, तो वह नॉकआउट मुकाबला भी भारत में नहीं होगा. बताया जा रहा है कि वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी के लिए श्रीलंका ने कोलंबो और पल्लेकेले स्टेडियम के नाम पर मुहर लगाई है. वहीं डाम्बुला और हम्बनटोटा में से किसी एक मैदान का चयन किया जा सकता है.

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को जुलाई के बाद किसी क्रिकेट मैच की मेजबानी की अनुमति नहीं मिली है. उसके लिए अच्छी खबर यह है कि यहां वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैच खेले जा सकते हैं.

इस बहुत बड़े 'ब्लंडर' की वजह से सेमीफाइनल हारा भारत, वैभव सूर्यवंशी को बाहर करने से सभी भड़के

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 21 Nov 2025 08:25 PM (IST)
India Vs Pakistan T20 World Cup 2026 T20 World Cup
