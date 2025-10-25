फिट या अनफिट? भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर की चोट पर आया बड़ा अपडेट

फिट या अनफिट? भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर की चोट पर आया बड़ा अपडेट
Shreyas Iyer Injury Update: भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर की चोट पर अपडेट आया है. उन्हें यह चोट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में आई थी.
भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर की चोट पर अपडेट आया है. सिडनी में खेले गए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे मैच में अय्यर एक कैच पकड़ने के दौरान छाती के बल जमीन पर गिर पड़े थे. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार उन्हें बाईं पसली में चोट आई है. बताया जा रहा है कि इस चोट के कारण 3 हफ्ते तक अय्यर को क्रिकेट से दूरी बनानी पड़ सकती है.
तीन हफ्तों के लिए बाहर श्रेयस अय्यर
न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, "मैच के दौरान ही श्रेयस अय्यर को जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया था. शुरुआती जांच में पाया गया कि उन्हें बाईं पसली में हल्की चोट आई है और उन्हें कम से कम 3 हफ्तों तक बाहर बैठना पड़ सकता है. वापसी से पहले उन्हें बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जानकारी देनी होगी."
रिपोर्ट में आगे बताया गया, "अन्य जांचों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, उन्हें देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि श्रेयस को रिकवरी के लिए ज्यादा समय लगेगा या नहीं. अगर उन्हें हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ तो रिकवरी में ज्यादा समय लग सकता है."
अगली ODI सीरीज में खेलेंगे या नहीं?
भारतीय टीम को कुछ सप्ताह बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है, जो 30 नवंबर-6 दिसंबर तक चलेगी. रिपोर्ट अनुसार अभी श्रेयस के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता. अगर अय्यर 3 सप्ताह में वापसी कर पाए तो उन्हें अगली वनडे सीरीज में खेलते हुए देखा जा सकता है.
कमर में समस्याओं के चलते श्रेयस अय्यर फिलहाल 6 महीने के रेड-बॉल क्रिकेट ब्रेक पर चल रहे हैं और काफी समय से टी20 मैच भी नहीं खेले हैं. वो अपने वनडे करियर में 3 हजार रन पूरे करने से सिर्फ 83 रन दूर हैं.
