न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड पर नया अपडेट, गिल खेलेंगे या नहीं? हार्दिक-बुमराह को आराम

India ODI Squad For New Zealand Series: भारत बनाम न्यूजीलैंड ODI सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा. इस सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड पर नया अपडेट सामने आया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 31 Dec 2025 10:59 PM (IST)
भारत बनाम न्यूजीलैंड ODI सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा. इस सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा 11 जनवरी को हो सकती है. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर 3 जनवरी को स्क्वाड चयन के लिए ऑनलाइन मीटिंग करने वाले हैं. तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए शुभमन गिल वापसी करने वाले हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से BCCI के एक सूत्र ने बताया कि अजीत अगरकर की लीडरशिप में चयन समिति 3 जनवरी को ऑनलाइन मीटिंग करने वाली है, जिसमें वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड पर मुहर लगाई जाएगी.

गिल की वापसी

वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा वापसी कर रहे होंगे, जो दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज के बाद पहली बार मैदान में दिखेंगे. गर्दन की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज मिस करने वाले शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ बतौर कप्तान वनडे टीम में वापसी करेंगे. बताते चलें कि गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है.

वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से उन्हें दोबारा खेलने की मंजूरी नहीं मिल पाई है. वो अभी कम से कम एक सप्ताह और मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे. अय्यर वनडे सीरीज को मिस भी कर सकते हैं.

हार्दिक-बुमराह को आराम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के मद्देनजर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है. हार्दिक और बुमराह ने पिछली 2 वनडे सीरीज भी नहीं खेली हैं. टीम मैनेजमेंट टी20 वर्ल्ड कप के पास आने के चलते उनकी फिटनेस को प्राथमिकता देना चाहता है.

यह भी देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश के इन-फॉर्म बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को मौका मिलता है या नहीं. जुरेल विजय हजारे ट्रॉफी की चार पारियों में 108 के बेहतरीन औसत से 324 रन बना चुके हैं. इस दौरान उन्होंने एक शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं.

साल 2025 में Abhishek Sharma ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 31 Dec 2025 10:59 PM (IST)
India Squad INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
