हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअब पाकिस्तान की खैर नहीं, ICC की लाठी के बाद पड़ेगी कानूनी कार्यवाई की मार, बुरी तरह फंस गया PCB

अब पाकिस्तान की खैर नहीं, ICC की लाठी के बाद पड़ेगी कानूनी कार्यवाई की मार, बुरी तरह फंस गया PCB

ICC on Pakistan Boycott Update: भारत के साथ मैच ना खेलने की स्थिति में पाकिस्तान पर कानूनी कार्यवाई हो सकती है. आईसीसी ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 03 Feb 2026 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप  2026 में भारत के साथ ना खेलने का फैसला ले तो लिया, लेकिन इसके लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. अब पीटीआई की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को चेतावनी दे डाली है कि भारत के साथ ना खेलने पर उसे कानूनी कार्यवाई का सामना करना पड़ सकता है.

पाकिस्तान ने बीते रविवार 15 फरवरी को होने वाले भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया था. हालांकि PCB ने अब तक आधिकारिक रूप से इसकी सूचना ICC को नहीं दी है. न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच नहीं खेल, तो वह उसकी सालभर में आईसीसी से होने वाली कमाई पर रोक लगा सकता है, जो लगभग 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है.

पाकिस्तान को दंड देने की तैयारी

पीसीबी के एक सूत्र ने बताया कि अगर पाकिस्तान झुककर भारत के साथ मैच नहीं खेलता है तो उसे ना केवल आर्थिक रूप से सजा मिलेगी, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्रासरणकर्ताओं द्वारा कानूनी कार्यवाई का भी सामना करना पड़ सकता है. अगर पाकिस्तान आईसीसी की डिसप्यूट रेजोल्यूशन कमिटी के पास जाता है, तो ऐसे प्रयासों के विफल होने की संभावना अधिक है."

नियमानुसार आईसीसी की  डिसप्यूट रेजोंल्यूशन कमिटी उन फैसलों पर सुनवाई नहीं करती है, जो उसी के बोर्ड ने लिए हों.

क्यों मिलेगी पाकिस्तान को सजा?

इसी रिपोर्ट अनुसार पीसीबी के एक अन्य सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान सरकार ने जो भी कहा हो, PCB को भारत के साथ ना खेलने के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि उसके मैच उसी की इच्छा अनुसार न्यूट्रल वेन्यू (श्रीलंका) पर तय किए गए हैं. सूत्र ने आगे कहा कि भारत सरकार ने अपनी टीम को पाकिस्तान खेलने भेजने से मना किया था, लेकिन इसका असर भारत बनाम पाकिस्तान मैचों के आयोजन पर नहीं पड़ा है. जबकि पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू मिलने पर भी सिर्फ भारत से खेलने से इनकार कर रहा है.

चूंकि भारत बनाम पाकिस्तान मैच 'पैसे की खान' बराबर है, किसी भी ब्रॉडकास्टर के लिए यह मुनाफे का मैच होगा. अब अगर टी20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होता है, तो ब्रॉडकास्टर्स के पास अधिकार होगा कि वह ICC और PCB पर कानूनी एक्शन ले सके.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 03 Feb 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
ICC PCB India Vs Pakistan Match ICC T20 World Cup 2026
