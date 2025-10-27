भारतीय टीम का स्टार ओपनर वर्ल्ड कप से बाहर, अब सेमीफाइनल में कैसे पार लगेगी नैया

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले 29 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं. सेमीफाइनल में भारतीय टीम की भिड़ंत 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगी, लेकिन उससे पहले भारत की धाकड़ ओपनर प्रतिका रावल चोटिल हो गई हैं. इसी चोट के चलते उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा है. उन्हें यह चोट 26 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते समय आई थी.

बारिश से प्रभावित भारत बनाम बांग्लादेश मैच में बाउंड्री के पास फील्डिंग करते हुए प्रतिका रावल फिसल गई थीं. पैर मुड़ने के कारण उन्हें घुटने और टखने में चोट आई, जिसके बाद सपोर्ट स्टाफ की मदद से उन्हें मैदान के बाहर ले जाया गया. प्रतिका उसके बाद मैदान में वापसी नहीं कर पाईं. दूसरी ओर लगातार बारिश के कारण भारत बनाम बांग्लादेश मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका.

प्रतिका रावल का वर्ल्ड कप से बाहर होना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है. उनकी और स्मृति मंधाना की जोड़ी ने वर्ल्ड कप के अधिकांश मैचों में टीम इंडिया को बढ़िया शुरुआत दिलाई है. प्रतिका अभी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर भी हैं. उनके बल्ले से अब तक 308 रन निकले है. पहले स्थान पर उन्हीं की ओपनिंग जोड़ीदार स्मृति मंधाना हैं, जो अब तक 365 रन बना चुकी हैं.

अब टीम इंडिया की चिंता बढ़ गई है कि सेमीफाइनल मैच में स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग कौन करेगा? हरलीन देओल एक विकल्प हो सकती हैं, जो समान्यतः नंबर-3 पर बैटिंग करती हैं, लेकिन नई गेंद से खेलने का अनुभव होने के कारण उन्हें ओपनिंग क्रम में प्रमोट किया जाना संभव है. ऑलराउंडर अमनजोत कौर पर भी विचार किया जाना संभव है, जिन्होंने बांग्लादेश के साथ मैच में नाबाद 15 रन बनाए थे.

नंबर-3 पर हरलीन का औसत 36 का है, ऐसे में शायद ही उनके क्रम में बदलाव किया जाए. अमनजोत कौर बतौर ओपनर खेलती हैं तो निचले क्रम में एक नए खिलाड़ी की एंट्री संभव है.

