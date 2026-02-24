टीम इंडिया को बड़ा झटका, टी20 वर्ल्ड कप को बीच में छोड़ घर लौटा यह स्टार क्रिकेटर; जानें वजह

2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है. इस बीच भारतीय टीम को एक बड़ा झटका भी लगा है. टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह टूर्नामेंट को बीच में छोड़ घर लौट गए हैं. मंगलवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन इसमें रिंकू सिंह ने हिस्सा नहीं लिया. उनके अलावा बाकी खिलाड़ी अभ्यास करते नजर आए.

रिपोर्ट में बताया गया है कि रिंकू सिंह के पिता की तबियत खराब हो गई है. उनकी हालत गंभीर है. इसी कारण रिंकू सिंह को अचानक घर लौटना पड़ा है. 28 साल के रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं. रिंकब वापस कब लौटेगें और कब टीम इंडिया से दोबारा जुड़ेंगे, इसे लेकर अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है.

26 फरवरी को भारत का जिम्बाब्वे से है मैच

2026 टी20 विश्व कप में भारत का अगला मैच जिम्बाब्वे से है. भले ही टीम इंडिया का मैच जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम से है, लेकिन भारत के लिए यह मुकाबला काफी अहम है, क्योंकि भारतीय टीम को यह मैच बड़े अंतर से जीतना है. वैसे, जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट में काफी शानदार खेली है. वो दो उलटफेर भी कर चुकी है. जिम्बाब्वे ने इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराया है.

रिंकू सिंह की जगह अक्षर पटेल को मिल सकता है मौका

भारत और जिम्बाब्वे का मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है. यहां की पिच स्पिनर्स के लिए अनुकूल रहती है. ऐसे में अगर रिंकू सिंह उपलब्ध नहीं होते हैं तो फिर उनकी जगह अक्षर पटेल को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. अक्षर के आने से बैटिंग कमजोर भी नहीं होगी और बॉलिंग में एक विकल्प और बढ़ जाएगा. अक्षर टूर्नामेंट में शुरुआती मैच खेले थे, लेकिन फिर उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया था.