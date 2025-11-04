IPL रिटायरमेंट के बाद रविचंद्रन अश्विन को झटका, अब नहीं हो पाएगी वापसी, जानें वजह

रविचंद्रन अश्विन को क्रिकेट मैदान में वापसी के लिए इंतजार करना पड़ेगा. वो बिग बैश लीग (BBL) के अगले सीजन में खेलने वाले थे, लेकिन चोट के कारण बाहर हो गए हैं. अश्विन ने खुद सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि वो सिडनी थंडर के लिए नहीं खेल पाएंगे. अश्विन, सिडनी थंडर के लिए पूरा सीजन खेलने वाले थे. मैदान पर उतरते ही वो भारत के ऐसे पहले पुरुष क्रिकेटर बन जाते, जो बीबीएल में खेले हों. अश्विन को घुटने में चोट आई है. वो अगर जल्दी रिकवर कर पाए तो सिडनी थंडर मध्य सीजन उन्हें खेलने के लिए बुला सकती है.

अश्विन हुए चोटिल, खुद बताया

सोशल मीडिया पर जारी स्टेटमेंट के माध्यम से रविचंद्रन अश्विन ने बताया, "चेन्नई में BBL के अगले सीजन की तैयारी करते हुए मुझे घुटने में चोट आई है. मैंने जांच करवाई, जिसका नतीजा यह निकला है कि मैं BBL 15 में नहीं खेल पाऊंगा. मुझे ऐसा कहने में दुख हो रहा है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलियाई फैंस के सामने खेलने को बहुत उत्सुक था."

अश्विन ने बताया कि वो रिकवरी के बाद जरूर वापस आना चाहेंगे. चोट के बावजूद उन्हें सिडनी थंडर के खिलाड़ियों और स्टाफ का सपोर्ट मिला है. अश्विन ने बताया कि वो मैदान पर तो नहीं उतर पाएंगे, लेकिन थंडर की महिला और पुरुष टीम को जमकर चीयर कर रहे होंगे.

IPL से ली थी रिटायरमेंट

रविचंद्रन अश्विन ने इसी साल IPL से रिटायरमेंट लेने के बाद BBL में सिडनी थंडर के लिए खेलने की पुष्टि की थी. इस बीच उन्हें ILT20 लीग में कोई खरीदार नहीं मिल पाया था. बिग बैश लीग का 15वां सीजन 14 दिसंबर-25 जनवरी तक चलेगा. वहीं सिडनी थंडर अपना पहला मैच 16 दिसंबर को होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ खेलेगी.

