सुपर 8 से पहले श्रीलंका को 440 वोल्ट का झटका, टीम का स्टार खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर

T20 World Cup: सुपर 8 से पहले श्रीलंका को 440 वोल्ट का झटका, टीम का स्टार खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर
T20 World Cup 2026: श्रीलंका को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 से पहले ही बड़ा झटका लगा है. स्टार गेंदबाज मथीशा पथिराना टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में चोटिल हुए थे.
श्रीलंका टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में क्वालीफाई कर चुकी है, लेकिन इस राउंड से पहले ही टीम को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका रिप्लेसमेंट बनकर टीम में शामिल होंगे, जिन्हें आईसीसी की इवेंट टेक्निकल कमेटी ने मंज़ूरी दे दी है.
मथीशा पथिराना ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में 26 रन देकर 2 विकेट लिए थे. ओमान के खिलाफ वह कोई विकेट नहीं ले पाए, लेकिन वह किफायती रहे थे. उन्होंने 3 ओवरों में सिर्फ 11 रन दिए थे.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में चोटिल हुए थे पथिराना
मथीशा पथिराना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में खेले थे, लेकिन अपना पहला ओवर भी पूरा नहीं कर पाए. 4 गेंदें डालने के बाद वह अपना पैर पकड़कर लेट गए थे, जिसके बाद फिजियो आए लेकिन वह अपना ओवर जारी नहीं रख पाए. पथिराना लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए थे. पथुम निसांका के शतक (100) और कुशल मेंडिस (51) की अर्धशतकीय पारी से श्रीलंका ने 12 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया था.
