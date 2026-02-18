हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup: सुपर 8 से पहले श्रीलंका को 440 वोल्ट का झटका, टीम का स्टार खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर

T20 World Cup: सुपर 8 से पहले श्रीलंका को 440 वोल्ट का झटका, टीम का स्टार खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर

T20 World Cup 2026: श्रीलंका को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 से पहले ही बड़ा झटका लगा है. स्टार गेंदबाज मथीशा पथिराना टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में चोटिल हुए थे.

By : शिवम | Updated at : 18 Feb 2026 08:02 PM (IST)
Preferred Sources

श्रीलंका टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में क्वालीफाई कर चुकी है, लेकिन इस राउंड से पहले ही टीम को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका रिप्लेसमेंट बनकर टीम में शामिल होंगे, जिन्हें आईसीसी की इवेंट टेक्निकल कमेटी ने मंज़ूरी दे दी है.

मथीशा पथिराना ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में 26 रन देकर 2 विकेट लिए थे. ओमान के खिलाफ वह कोई विकेट नहीं ले पाए, लेकिन वह किफायती रहे थे. उन्होंने 3 ओवरों में सिर्फ 11 रन दिए थे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में चोटिल हुए थे पथिराना

मथीशा पथिराना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में खेले थे, लेकिन अपना पहला ओवर भी पूरा नहीं कर पाए. 4 गेंदें डालने के बाद वह अपना पैर पकड़कर लेट गए थे, जिसके बाद फिजियो आए लेकिन वह अपना ओवर जारी नहीं रख पाए. पथिराना लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए थे. पथुम निसांका के शतक (100) और कुशल मेंडिस (51) की अर्धशतकीय पारी से श्रीलंका ने 12 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Cricket Team Matheesha Pathirana Dilshan Madushanka T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
T20 World Cup: सुपर 8 से पहले श्रीलंका को 440 वोल्ट का झटका, टीम का स्टार खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर
सुपर 8 से पहले श्रीलंका को 440 वोल्ट का झटका, टीम का स्टार खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर
क्रिकेट
IND vs NED Live Score: भारत का तीसरा विकेट गिरा, रोलोफ वान ने पकड़ा शानदार कैच; सूर्यकुमार और दुबे क्रीज पर मौजूद
LIVE: भारत का तीसरा विकेट गिरा, रोलोफ वान ने पकड़ा शानदार कैच; सूर्यकुमार और दुबे क्रीज पर मौजूद
क्रिकेट
Abhishek Sharma के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय के साथ नहीं हुआ इतना बुरा
अभिषेक शर्मा के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय के साथ नहीं हुआ इतना बुरा
क्रिकेट
IND vs NED: भारत की पहले बैटिंग, प्लेइंग इलेवन में किए 2 बहुत बड़े बदलाव, नीदरलैंड्स की टीम भी बदली
भारत की पहले बैटिंग, प्लेइंग इलेवन में किए 2 बहुत बड़े बदलाव, नीदरलैंड्स की टीम भी बदली
Advertisement

वीडियोज

Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Salim Khan को Mini Brain Hemorrhage, ICU में ventilator support पर
Bollywood News: वोग वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2026 में ग्लैमर की बरसात, फैशन हिट और फ्लॉप पर छिड़ी बहस
Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तेल और डिफेंस छोड़िए... अब रूस के साथ भारत की होगी बड़ी ट्रेड डील, देश के लिए खुलेगा एक और बड़ा मार्केट
तेल और डिफेंस छोड़िए... अब रूस के साथ भारत की होगी बड़ी ट्रेड डील, देश के लिए खुलेगा एक और बड़ा मार्केट
मध्य प्रदेश
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
क्रिकेट
Abhishek Sharma के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय के साथ नहीं हुआ इतना बुरा
अभिषेक शर्मा के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय के साथ नहीं हुआ इतना बुरा
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
जनरल नॉलेज
कितने देशों में वीजा फ्री है बांग्लादेश का पासपोर्ट, भारत के मुकाबले यह कितना मजबूत?
कितने देशों में वीजा फ्री है बांग्लादेश का पासपोर्ट, भारत के मुकाबले यह कितना मजबूत?
यूटिलिटी
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget