T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम को लगा बड़ा झटका, कप्तान हो गया टूर्नामेंट से बाहर

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण का आयोजन जारी है, जिसमें 20 टीमें खेल रही हैं. टूर्नामेंट के बीच आयरलैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है, कप्तान कप्तान पॉल स्टर्लिंग बाहर हो गए हैं.

By : शिवम | Updated at : 13 Feb 2026 03:45 PM (IST)
आयरलैंड क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा झटका लगा है. टीम के कप्तान पॉल स्टर्लिंग चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. स्टर्लिंग को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच के दौरान चोट लगी थी. आयरलैंड का अगला मैच ओमान के साथ शनिवार को है.

पॉल स्टर्लिंग को जोश इंग्लिस का कैच पकड़ते हुए चोट लगी थी. कैच लेते हुए उनका घुटना जमीन पर जोर से लगा था. उस कैच के बाद स्टर्लिंग मैदान से बाहर चले गए थे. उनकी जगह लोरकान टकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी संभाली थी.

पॉल स्टर्लिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन रन लेने के प्रयास में उनका घुटना मुड़ गया और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से जाना पड़ा. अब स्टर्लिंग पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं. आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्ट ने कहा कि स्टर्लिंग का एक्सपीरियंस खोना टीम के लिए बड़ा झटका है."

पॉल स्टर्लिंग के रिप्लेसमेंट का एलान

स्टर्लिंग के रिप्लेसमेंट के तौर पर 20 वर्षीय अनकैप्ड विकेटकीपर-बल्लेबाज सैम टॉपिंग आयरलैंड टीम में शामिल हुए हैं. अच्छी बात ये हैं कि टॉपिंग अभी सीएसके के ट्रेनिंग कैंप में हैं, जिस वजह से वह जल्दी टीम के साथ जुड़ जाएंगे. ग्रीम वेस्ट ने कहा, "उन्हें टॉपिंग से बहुत उम्मीदें हैं."

वेस्ट ने आगे कहा, "पॉल की जगह लेने के लिए, हमने सैम टॉपिंग को बुलाया है, जो जल्दी ही टीम के साथ जुड़ सकते हैं. वह नॉर्दर्न नाइट्स ट्रेनिंग स्क्वॉड के साथ रहे हैं और श्रीलंका जैसे ही हालात में खेलते और ट्रेनिंग करते रहे हैं." वेस्ट ने उनके स्किल सेट है की भी तारीफ की.

आयरलैंड क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में श्रीलंका से हार गई थी. दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को हराया. टूर्नामेंट की पहली जीत के इरादे से टीम शनिवार को ओमान के साथ खेलेगी. इसके बाद ग्रुप स्टेज में उनका आखिरी मैच जिम्बाब्वे के साथ 17 फरवरी को होगा.

आयरलैंड का अपडेटेड स्क्वॉड

मार्क एडेयर, रॉस एडेयर, बेन कैलिट्ज, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लोरकन टकर, सैम टॉपिंग, बेन व्हाइट, क्रेग यंग.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 13 Feb 2026 03:23 PM (IST)
Cricket World Cup Ireland Cricket Team Paul Stirling T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup
