हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर

2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर

Mitchell Marsh Injury: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका लगा है. टीम के कप्तान मिचेल मार्श वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Feb 2026 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

Mitchell Marsh Replacement Steve Smith: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका लगा है. टीम के कप्तान मिचेल मार्श वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. दरअसल मार्श को ग्रोइन इंजरी हुई है, जिसके कारण वो 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलने नहीं उतरे थे. उसके बाद खबर आई है कि मार्श पूरे विश्व कप से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह स्टीव स्मिथ को स्टैंड-बाय खिलाड़ी के रूप में ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया है.

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करके बताया कि मिचेल मार्श ग्रोइन इंजरी (जांघ का ऊपरी हिस्सा) हुई है और आंतरिक रक्तस्त्राव भी हुआ है. उन्हें आराम और रिहैब की जरूरत है.

स्टीव स्मिथ की वापसी

बोर्ड ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी साफ किया कि मिचेल मार्श की मैदान पर वापसी मेडिकल टीम की अनुमति के बाद ही संभव है. वहीं स्टीव स्मिथ स्टैंड-बाय प्लेयर के तौर पर श्रीलंका में ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ जुड़ेंगे.

स्टीव स्मिथ की बात करें तो वो फरवरी 2024 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई टी20 मैच नहीं खेले हैं. मगर हाल ही में उन्होंने बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के लिए तूफानी प्रदर्शन किया और एक शतक भी लगाया था. BBL 2025-26 सीजन में स्मिथ 299 रन बनाकर आ रहे हैं और उनका औसत 59.80 का रहा.

ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच 11 फरवरी को आयरलैंड के साथ हुआ. आपको बताते चलें कि मिचेल मार्श की गैरमौजूदगी में आयरलैंड के खिलाफ मैच में कंगारू टीम की कप्तानी ट्रेविस हेड कर रहे हैं. इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम पैट कमिंस को पहले ही खो चुकी है, जो कमर संबंधी समस्याओं के चलते वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे.

यह भी पढ़ें:

कौन हैं शुभम रंजने? जिन्होंने शाहीन अफरीदी को 257 की स्ट्राइक रेट से पीटा, सूर्यकुमार यादव से है खास कनेक्शन

3 गेंदों में चाहिए थे 2 रन, फ्री हिट पर आउट हुआ अफगानिस्तान का आखिरी बल्लेबाज; सुपर-ओवर में जीता दक्षिण अफ्रीका

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 11 Feb 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Steve Smith Australia Cricket Team Mitchell Marsh T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
बिहार
RJD ने नीतीश कुमार को बताया जिंदा लाश, JDU का पलटवार- 'काश ऐसा तुम्हारा बाप…'
RJD ने नीतीश कुमार को बताया जिंदा लाश, JDU का पलटवार- 'काश ऐसा तुम्हारा बाप…'
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
Advertisement

वीडियोज

New Income Tax Rules: 1 April से PAN दिखाने की Tension ख़तम ! | Paisa Live
Kanpur Lamborghini Crash: कानपुर के लैम्बॉर्गिनी कांड की वीडियो सबसे बड़ी गवाही | Shivam Mishra
UP Budget 2026: 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश..जानिए क्या है खास? | UP Vidhansabha | Yogi Adityanath
Babri Masjid Construction: बंगाल, बाबरी और सियासी बवंडर, चुनाव के द्वार...बाबरी पर आर-पार
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Babri Masjid | Yogi Adityanath | Delhi News | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
बिहार
RJD ने नीतीश कुमार को बताया जिंदा लाश, JDU का पलटवार- 'काश ऐसा तुम्हारा बाप…'
RJD ने नीतीश कुमार को बताया जिंदा लाश, JDU का पलटवार- 'काश ऐसा तुम्हारा बाप…'
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
बॉलीवुड
अक्षय कुमार की 5 अंडररेटेड फिल्में, एक बार ओटीटी पर जरुर देखें, दमदार है कहानी
अक्षय कुमार की 5 अंडररेटेड फिल्में, एक बार ओटीटी पर जरुर देखें, दमदार है कहानी
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
शिक्षा
गरीबी से निकलकर IPS बनी इन्बा, दो बार असफल होने के बाद रचा इतिहास; जानें सफलता की कहानी
गरीबी से निकलकर IPS बनी इन्बा, दो बार असफल होने के बाद रचा इतिहास; जानें सफलता की कहानी
ट्रेंडिंग
क्रिकेट में ट्रॉफी की जगह थमाया देसी मुर्गा, मैन ऑफ द मैच को मिला अनोखा सम्मान, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
क्रिकेट में ट्रॉफी की जगह थमाया देसी मुर्गा, मैन ऑफ द मैच को मिला अनोखा सम्मान, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Embed widget