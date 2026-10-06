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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन सी टीम इंडिया में सेलेक्ट हुए भुवनेश्वर कुमार? इस दिन खेलेंगे पहला मैच

कौन सी टीम इंडिया में सेलेक्ट हुए भुवनेश्वर कुमार? इस दिन खेलेंगे पहला मैच

Bhuvneshwar Kumar Return Team India: भुवनेश्वर कुमार आखिरकार टीम इंडिया की जर्सी में खेलते दिखेंगे. लेकिन उनका चयन भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए नहीं हुआ है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 06 Oct 2026 10:51 AM (IST)
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भुवनेश्वर कुमार आखिरकार टीम इंडिया की जर्सी में वापस लौटने वाले हैं. भुवनेश्वर आखिरी बार टीम इंडिया के लिए कोई मैच नवंबर 2022 में खेले थे. भुवनेश्वर भारत की सीनियर टीम में वापस नहीं आए हैं, बल्कि 30 अक्टूबर से हॉन्ग-कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट शुरू हो रहा है. उसमें भारतीय स्क्वाड में 7 खिलाड़ियों को जगह दी गई है, जिनमें भुवनेश्वर कुमार के साथ क्रुणाल पांड्या भी शामिल हैं.

हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी. इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीम हिस्सा लेंगी, जहां भारतीय टीम को पाकिस्तान और यूएई के साथ ग्रुप सी में रखा गया है. भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया के कप्तान होंगे. उनके अलावा शशांक सिंह और नीतीश राणा भी टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे.

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भारत का स्क्वाड: भुवनेश्वर कुमार (कप्तान), क्रुणाल पांड्या, नीतीश राणा, शशांक सिंह, राहुल त्रिपाठी, टी नटराजन, राहुल तेवतिया

भारतीय टीम का शेड्यूल

हॉन्ग कॉन्ग सिक्स 2026 टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सहित 12 टीम भाग लेंगी. टूर्नामेंट की शुरुआत 30 अक्टूबर को होगी और फाइनल 1 नवंबर को खेला जाएगा. सभी मैचों की मेजबानी हॉन्ग कॉन्ग करेगा. भारतीय टीम को पाकिस्तान और यूएई के साथ ग्रुप सी में रखा गया है. 

टीम इंडिया का पहला मैच 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ होगा. भारतीय टीम अपना दूसरा मैच 31 अक्टूबर को यूएई के साथ खेलेगी. अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल और फिर फाइनल में पहुंच जाती है तो सेमीफाइनल 31 अक्टूबर को ही खेला जाएगा, जबकि फाइनल 1 नवंबर को खेला जाएगा.

  • 30 अक्टूबर - भारत बनाम पाकिस्तान
  • 31 अक्टूबर - भारत बनाम यूएई

क्या है हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट का मतलब?

हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट पहली बार 1992 में खेला गया था. उसके बाद इसे कई बार रोका गया, कई बार इसकी वापसी हुई. साल 2017 के बाद हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट बंद हो गया था, लेकिन 2024 में इसकी वापसी हुई. पिछले 3 साल से लगातार इस लीग का आयोजन हो रहा है.

इस लीग के मैचों में एक पारी सिर्फ 6 ओवर की होती है. 6-6 ओवर के इस मैच में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी खेलते हैं. इस लीग का एक दिलचस्प नियम यह भी है कि 50 रन बनाने के बाद बल्लेबाज को रिटायर्ड आउट होना पड़ता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Oct 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
India Cricket Team Bhuvneshwar Kumar Hong Kong Sixes
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