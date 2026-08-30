भुवनेश्वर के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, एक वनडे मैच में लुटाए सबसे ज्यादा रन

भुवनेश्वर कुमार को भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन स्विंग गेंदबाजों में गिना जाता है. नई गेंद से उनकी सटीक लाइन-लेंथ और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता ने उन्हें लंबे समय तक टीम इंडिया का अहम गेंदबाज बनाए रखा. लेकिन उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड भी दर्ज है, जिसे वह शायद याद नहीं रखना चाहेंगे. भुवनेश्वर कुमार भारत की तरफ से एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने एक मुकाबले में 10 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 106 रन खर्च किए थे.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ था मुकाबला

भुवनेश्वर का यह अनचाहा रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बना था. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था. उस मैच में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली. भुवनेश्वर ने अपने 10 ओवर पूरे किए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. इस दौरान उनके खाते में 106 रन चले गए. यानी उन्होंने प्रति ओवर 10 से ज्यादा रन खर्च किए.

भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन लुटाए

एक वनडे पारी में 106 रन खर्च करने के साथ भुवनेश्वर कुमार इस मामले में भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए. भारत की तरफ से किसी गेंदबाज द्वारा एक ODI इनिंग में इससे ज्यादा रन खर्च नहीं किए गए हैं. इस सूची में उनके बाद आर विनय कुमार का नाम आता है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे में 102 रन दिए थे. इसके बाद 97 रन खर्च करने वाले गेंदबाजों में गुरनूर बराड़ का नाम भी शामिल है.

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भुवी के करियर का दूसरा पहलू भी शानदार

हालांकि, सिर्फ इस रिकॉर्ड से भुवनेश्वर कुमार के पूरे करियर को नहीं देखा जा सकता. वह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं और खासतौर पर सीमित ओवरों के क्रिकेट में टीम के प्रमुख गेंदबाज रहे हैं. वनडे क्रिकेट में उन्होंने भारत के लिए 121 मैच खेले और 141 विकेट हासिल किए. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 विकेट पर 42 रन रहा है.

यानी एक तरफ जहां भुवी के नाम एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने का अनचाहा भारतीय रिकॉर्ड है, वहीं दूसरी तरफ उनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन भी दर्ज हैं. क्रिकेट में एक खराब दिन किसी भी गेंदबाज के साथ हो सकता है. भुवनेश्वर के मामले में भी 106 रन वाला मुकाबला उनके लंबे और सफल करियर का सिर्फ एक खराब अध्याय रहा है.

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