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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी, इस दिन खेलेंगे मुकाबला

भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी, इस दिन खेलेंगे मुकाबला

Bhuvneshwar Kumar Back in Indian Team: तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी हो गई है. भुवी के साथ नितीश राणा और क्रुणाल पांड्या जैसे खिलाड़ियों को भी टीम में जगह मिली है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 05 Oct 2026 04:06 PM (IST)
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अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया में जगह मिल गई है. भुवी के साथ टीम में भारत के लिए खेल चुके क्रुणाल पांड्या और नितीश राणा जैसे खिलाड़ी भी नजर आएंगे. लंबे वक्त से भुवी की वापसी को लेकर बात चल रही थी. उन्होंने भारत के लिए पिछला मुकाबला नवंबर 2022 में खेला था. लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि भवनेश्वर की सीनियर टीम इंडिया में नहीं, बल्कि हांगकांग सिक्स सीरीज के लिए जारी टीम इंडिया में वापसी हुई है. 

सोमवार (05 अक्टूबर) को हांगकांग सिक्स सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान हुआ. इसमें भुवनेश्वर कुमार को भारत का कप्तान बनाया गया. टीम में अनुभवी भुवनेश्वर के अलावा आईपीएल के कुछ स्टार भी शामिल हैं. भले ही वह सीनियर टीम की ब्लू जर्सी में न दिखें, लेकिन यहां जरूर वह एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी पहनेंगे. 

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30 अक्टूबर से शुरू होगा टूर्नामेंट 

हांगकांग सिक्स सीरीज की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी. वहीं टूर्नामेंट का समापन 01 नवंबर को होगा. टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी. इन टीमों को 4 पूल्स में बांटा गया है. पूल-ए में- हांगकांग चीन, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है. पूल-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड है. पूल-सी में- इंडिया, पाकिस्तान और यूएई है. पूल-डी में- दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और ओमान है. फिलहाल फिक्चर का शेड्यूल नहीं आया है. ऐसे में यह साफ नहीं हो सका है कि भुवी अपना पहला मुकाबला कब खेलेंगे. 

हांगकांग सिक्स सीरीज के लिए भारतीय टीम 

भुवनेश्वर कुमार (कप्तान), क्रुणाल पांड्या, शशांक सिंह, नितीश राणा, टी नटराजन, राहुल तेवतिया, राहुल त्रिपाठी. 

भुवनेश्वर कुमार का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

भुवनेश्वर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 21 टेस्ट, 121 वनडे और 87 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट की 37 पारियों में उन्होंने 63 विकेट लिए. वनडे की 120 पारियों में भुवी ने 141 विकेट चटकाए. टी20 इंटरनेशनल में भारतीय गेंदबाज ने 90 विकेट अपने खाते में डाले. भारत की व्हाइट बॉल टीमों से वह 2022 से बाहर हैं. वहीं टेस्ट टीम से वह 2018 में ही बाहर हो गए थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भुवी की कभी टीम इंडिया में वापसी हो सकती है या नहीं. 

 

यह भी पढ़ें: एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट

Published at : 05 Oct 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar INDIAN CRICKET TEAM Hong Kong Sixes 2026
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