बेन स्टोक्स खेलेंगे बिग बैश लीग, इतने करोड़ में एडिलेड स्ट्राइकर्स से हुई डील

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और धाकड़ ऑलराउंडर बेन स्टोक्स फ्रेंचाइजी क्रिकेट में लौट आए हैं. स्टोक्स अब ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलते दिखेंगे. उनका एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ करार हुआ है. ऐसे में अब यह कंफर्म है कि बेन स्टोक्स बिग बैश लीग के आगामी सीजन में एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ खेलते दिखेंगे. उनकी बीबीएल सैलरी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

इतने करोड़ में हुई बेन स्टोक्स की एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ डील

बिग बैश लीग में बेन स्टोक्स की डील एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ 500000 AUD यानी लगभग 3.40 करोड़ रुपये में हुई थी. वहीं जब वह आखिरी बार 2023 में आईपीएल में खेले थे, तब उनकी सैलरी 16.25 करोड़ रुपये थी. ऐसे में आईपीएल से तुलना में बिग बैश लीग में बेन स्टोक्स की सैलरी काफी कम है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार, 1 सितंबर को बेन स्टोक्स के एडिलेड स्ट्राइकर्स से जुड़ने की खबर पर मुहर लगा दिया है. वह पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे.

बेन स्टोक्स पहली बार बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे. वह पहले भी इस लीग में खेल चुके हैं. आखिरी बार स्टोक्स 2014-15 सीजन में खेल चुके हैं. उस समय वह मेलबर्न रेनीगेड्स के लिए खेले थे. वहीं वह इस लीग में होबार्ट हरिकेन्स के लिए भी खेल चुके हैं. ऐसे में एडिलेड स्ट्राइकर्स उनकी चौथी टीम होगी.

बेन स्टोक्स ने हाल ही में टेस्ट से लिया है संन्यास, ऐसा रहा करियर

बेन स्टोक्स ने कुछ वक्त पहले ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है. वह लंबे वक्त तक इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान रहे. वहीं वह पहले ही वनडे और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके थे. टेस्ट से संन्यास के बाद स्टोक्स इंग्लैंड के घरेलू वनडे टूर्नामेंट में खेले थे. स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए 122 टेस्ट, 114 वनडे और 43 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. टेस्ट में उनके नाम 7273 रन और 252 विकेट रहे. वहीं वनडे में उन्होंने 3463 रन बनाए और 74 विकेट लिए. टी20 इंटरनेशनल में स्टोक्स ने 585 रन बनाए और 26 विकेट चटकाए.

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