IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबेन स्टोक्स खेलेंगे बिग बैश लीग, इतने करोड़ में एडिलेड स्ट्राइकर्स से हुई डील

बेन स्टोक्स खेलेंगे बिग बैश लीग, इतने करोड़ में एडिलेड स्ट्राइकर्स से हुई डील

Ben Stokes BBL News: बिग बैश लीग के आगामी सीजन में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स भी खेलेंगे. एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ उनका करार हुआ है. स्टोक्स आईपीएल में आखिरी बार 2023 में खेले थे.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 01 Sep 2026 04:42 PM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और धाकड़ ऑलराउंडर बेन स्टोक्स फ्रेंचाइजी क्रिकेट में लौट आए हैं. स्टोक्स अब ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलते दिखेंगे. उनका एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ करार हुआ है. ऐसे में अब यह कंफर्म है कि बेन स्टोक्स बिग बैश लीग के आगामी सीजन में एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ खेलते दिखेंगे. उनकी बीबीएल सैलरी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. 

इतने करोड़ में हुई बेन स्टोक्स की एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ डील

बिग बैश लीग में बेन स्टोक्स की डील एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ 500000 AUD यानी लगभग 3.40 करोड़ रुपये में हुई थी. वहीं जब वह आखिरी बार 2023 में आईपीएल में खेले थे, तब उनकी सैलरी 16.25 करोड़ रुपये थी. ऐसे में आईपीएल से तुलना में बिग बैश लीग में बेन स्टोक्स की सैलरी काफी कम है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार, 1 सितंबर को बेन स्टोक्स के एडिलेड स्ट्राइकर्स से जुड़ने की खबर पर मुहर लगा दिया है. वह पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे. 

बेन स्टोक्स पहली बार बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे. वह पहले भी इस लीग में खेल चुके हैं. आखिरी बार स्टोक्स 2014-15 सीजन में खेल चुके हैं.  उस समय वह मेलबर्न रेनीगेड्स के लिए खेले थे. वहीं वह इस लीग में होबार्ट हरिकेन्स के लिए भी खेल चुके हैं. ऐसे में एडिलेड स्ट्राइकर्स उनकी चौथी टीम होगी. 

बेन स्टोक्स ने हाल ही में टेस्ट से लिया है संन्यास, ऐसा रहा करियर

बेन स्टोक्स ने कुछ वक्त पहले ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है. वह लंबे वक्त तक इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान रहे. वहीं वह पहले ही वनडे और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके थे. टेस्ट से संन्यास के बाद स्टोक्स इंग्लैंड के घरेलू वनडे टूर्नामेंट में खेले थे. स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए 122 टेस्ट, 114 वनडे और 43 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. टेस्ट में उनके नाम 7273 रन और 252 विकेट रहे. वहीं वनडे में उन्होंने 3463 रन बनाए और 74 विकेट लिए. टी20 इंटरनेशनल में स्टोक्स ने 585 रन बनाए और 26 विकेट चटकाए.

यह भी पढ़ें- 

पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Ben Stokes BBL Big Bash League Adelaide Strikers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
बेन स्टोक्स खेलेंगे बिग बैश लीग, इतने करोड़ में एडिलेड स्ट्राइकर्स से हुई डील
बेन स्टोक्स खेलेंगे बिग बैश लीग, इतने करोड़ में एडिलेड स्ट्राइकर्स से हुई डील
क्रिकेट
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
क्रिकेट
10 छक्के और 9 चौके, सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने मचाया कोहराम
10 छक्के और 9 चौके, सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने मचाया कोहराम
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में हड़कंप, इंग्लैंड में शर्मनाक हार से इस दिग्गज ने छोड़ा साथ
पाकिस्तान क्रिकेट में हड़कंप, इंग्लैंड में शर्मनाक हार से इस दिग्गज ने छोड़ा साथ
Advertisement

वीडियोज

Khesari Lal Yadav के Afeem गाने में Kangana Sharma की Chemistry ने Akanksha Puri की याद दिलाई
Ram Kapoor ने Shreya Kalra Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बोले- लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता
AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की ओछी हरकत, पीएम मोदी को SCO समिट की फोटो से हटाया
पाकिस्तान की ओछी हरकत, पीएम मोदी को SCO समिट की फोटो से हटाया
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज, हटवाई थी PM मोदी की तस्वीर
राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज, हटवाई थी PM मोदी की तस्वीर
विश्व
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा
क्रिकेट
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
पाकिस्तान की नई टीम का एलान, आधे दर्जन नए चेहरों को मिला मौका
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
इंडिया
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
विश्व
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव
इंडिया
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget