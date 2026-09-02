ऑस्ट्रेलिया में बदल जाएगा बेन स्टोक्स का रोल, कोच बोले- वह ओपनिंग...

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स को 21वीं सदी का सबसे बड़ा ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा. अगर क्रिकेट के टॉप ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात हो, तो उसमें बेन स्टोक्स का नाम जरूर आएगा. वह भले ही अब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन क्रिकेट

फैंस के बीच उनका क्रेज कम नहीं हुआ है. स्टोक्स अब ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलते दिखेंगे. वह एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम का हिस्सा होंगे. उनके रोल को लेकर टीम के कोच टिम पेन ने बड़ा बयान दिया है.

टिम पेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हमने स्टोक्स को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में पहचाना जो मैदान पर अपने प्रदर्शन से कहीं ज़्यादा टीम पर असर डाल सकता है. वह कई चीजों में माहिर है. मुझे लगता है कि स्टोक्स के साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जो समझ से बाहर हैं. उनकी मौजूदगी और नेतृत्व क्षमता और फैंस से जुड़ाव बेहद अलग है. दुनिया में ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनके बारे में मैंने नहीं सोचा होगा कि वे इन सभी चीजों में माहिर हैं. एक क्रिकेटर के तौर पर अभी भी बहुत ऊंचे स्तर पर हैं. हमने यह फैसला बहुत जल्दी किया और काफी आक्रामक तरीके से उनका पीछा किया."

स्टोक्स ओपनिंग कर सकते हैं- कोच टिम पेन

पेन ने आगे कहा, "स्टोक्स हमें बहुत लचीलापन देते हैं. मुझे लगता है कि शुरू में मेरी बातचीत इस बारे में थी कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे. ऑस्ट्रेलिया के तेज, उछाल वाले विकेट उन्हें सच में सूट करते हैं. इसलिए, वह पारी की शुरुआत लिए भी बिल्कुल उपयुक्त हैं. मैं टेस्ट क्रिकेट में ऐसी कुछ खतरनाक पारियों के आखिर में रहा हूं जहां आपको लगता है कि आप फील्ड डिफेंड नहीं कर सकते. वह 360 (डिग्री) पर खेल सकते हैं. उनमें पावर और क्लास है. बैट के साथ उसका स्किल लेवल और स्पिन का उसका खेल, वह बस एक हरफनमौला, वर्ल्ड-क्लास बल्लेबाज हैं. हमें लगता है कि यह शायद उसके और हमारे लिए सबसे अच्छा फिट है."

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