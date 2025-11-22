IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया

संजू सैमसन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल टीम की कप्तानी करेंगे. इस टूर्नामेंट का आगाज 26 नवंबर से होने जा रहा है. सैमसन पिछले दिनों IPL ट्रेड को लेकर चर्चा में रहे, जो अब राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ चेन्नई सुपर किंग्स में आ गए हैं. अब आईपीएल ऑक्शन से पूर्व वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे.

केरल के स्क्वाड में संजू के भाई सैली सैमसन को भी जगह मिली है. दोनों भाइयों की जोड़ी इससे पहले केरल क्रिकेट लीग में एकसाथ खेलती दिखी थी. आपको याद दिला दें कि केरल क्रिकेट लीग के सीजन 2 में सैली सैमसन ने कोच्चि ब्लू टाइगर्स टीम की कप्तानी की थी.

सैमसन भाइयों के अलावा केरल टीम में अहमद इमरान को जगह मिली है, जो टीम के उपकप्तान होंगे. IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके विग्नेश पुथुर और विष्णु विनोद को भी टीम में जगह मिली है. KCL के पिछले दोनों सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अखिल स्कारिया भी स्क्वाड का हिस्सा हैं, लेकिन सचिन बेबी को जगह नहीं मिल पाई है.

केरल को चंडीगढ़, ओडिशा, विदर्भ, रेलवे, आंध्र प्रदेश और मुंबई के साथ ग्रुप A में रखा गया है. संजू सैमसन एंड कंपनी का सबसे पहला मैच 26 नवंबर को ओडिशा के साथ होगा और केरल के सभी मैच लखनऊ में खेले जाएंगे. कुछ खिलाड़ी 23 नवंबर को लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे, वहीं अन्य खिलाड़ी इंदौर से लखनऊ पहुंचेंगे, जहां केरल टीम ने मध्य प्रदेश के साथ रणजी ट्रॉफी का अपना पिछला मैच खेला था.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पिछले सीजन केरल ग्रुप स्टेज से भी आगे नहीं बढ़ पाई थी. इस बार संजू सैमसन अपनी कप्तानी में टीम की किस्मत बदलना चाहेंगे.

केरल का स्क्वाड: संजू सैमसन (कप्तान और विकेटकीपर), रोहन कुन्नुम्मल, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अहमद इमरान (उपकप्तान), विष्णु विनोद (विकेटकीपर), कृष्णा दीवान, अब्दुल बाजिथ, सैली सैमसन, सलमान निजार, कृष्णा प्रसाद, सिबिन पी गिरीश, अंकित शर्मा, अखिल स्कारिया, बीजू नारायणन, आसिफ केएम, एमडी निधिश, विग्नेश पुथुर, शराफुद्दीन एनएम

यह भी पढ़ें:

टीम इंडिया को डबल झटका, शुभमन गिल समेत 2 खिलाड़ी ODI सीरीज से बाहर! नए अपडेट से सब हैरान