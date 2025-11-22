हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया

IPL 2026 की नीलामी से पहले संजू सैमसन बने कप्तान, टीम ने बड़े फैसले से चौंकाया

Syed Mushtaq Ali Trophy: 26 नवंबर से शुरू हो रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में संजू सैमसन केरल टीम की कप्तानी करेंगे. इस टीम में उनके भाई सैली सैमसन भी खेलेंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Nov 2025 11:24 PM (IST)
Preferred Sources

संजू सैमसन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल टीम की कप्तानी करेंगे. इस टूर्नामेंट का आगाज 26 नवंबर से होने जा रहा है. सैमसन पिछले दिनों IPL ट्रेड को लेकर चर्चा में रहे, जो अब राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ चेन्नई सुपर किंग्स में आ गए हैं. अब आईपीएल ऑक्शन से पूर्व वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे.

केरल के स्क्वाड में संजू के भाई सैली सैमसन को भी जगह मिली है. दोनों भाइयों की जोड़ी इससे पहले केरल क्रिकेट लीग में एकसाथ खेलती दिखी थी. आपको याद दिला दें कि केरल क्रिकेट लीग के सीजन 2 में सैली सैमसन ने कोच्चि ब्लू टाइगर्स टीम की कप्तानी की थी.

सैमसन भाइयों के अलावा केरल टीम में अहमद इमरान को जगह मिली है, जो टीम के उपकप्तान होंगे. IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके विग्नेश पुथुर और विष्णु विनोद को भी टीम में जगह मिली है. KCL के पिछले दोनों सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अखिल स्कारिया भी स्क्वाड का हिस्सा हैं, लेकिन सचिन बेबी को जगह नहीं मिल पाई है.

केरल को चंडीगढ़, ओडिशा, विदर्भ, रेलवे, आंध्र प्रदेश और मुंबई के साथ ग्रुप A में रखा गया है. संजू सैमसन एंड कंपनी का सबसे पहला मैच 26 नवंबर को ओडिशा के साथ होगा और केरल के सभी मैच लखनऊ में खेले जाएंगे. कुछ खिलाड़ी 23 नवंबर को लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे, वहीं अन्य खिलाड़ी इंदौर से लखनऊ पहुंचेंगे, जहां केरल टीम ने मध्य प्रदेश के साथ रणजी ट्रॉफी का अपना पिछला मैच खेला था.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पिछले सीजन केरल ग्रुप स्टेज से भी आगे नहीं बढ़ पाई थी. इस बार संजू सैमसन अपनी कप्तानी में टीम की किस्मत बदलना चाहेंगे.

केरल का स्क्वाड: संजू सैमसन (कप्तान और विकेटकीपर), रोहन कुन्नुम्मल, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अहमद इमरान (उपकप्तान), विष्णु विनोद (विकेटकीपर), कृष्णा दीवान, अब्दुल बाजिथ, सैली सैमसन, सलमान निजार, कृष्णा प्रसाद, सिबिन पी गिरीश, अंकित शर्मा, अखिल स्कारिया, बीजू नारायणन, आसिफ केएम, एमडी निधिश, विग्नेश पुथुर, शराफुद्दीन एनएम

यह भी पढ़ें:

टीम इंडिया को डबल झटका, शुभमन गिल समेत 2 खिलाड़ी ODI सीरीज से बाहर! नए अपडेट से सब हैरान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 22 Nov 2025 11:24 PM (IST)
Tags :
Syed Mushtaq Ali Trophy SANJU SAMSON Kerala Cricket Team Sanju Samson News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
बिहार
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी घुटनों पर कैसे आया PAK, आर्मी चीफ ने बताया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
क्रिकेट
कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा, वनडे में वापसी पर बनेंगे सीधा कप्तान; दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज पर आया अपडेट
कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा, वनडे में वापसी पर बनेंगे कप्तान; दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज पर अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: Nitish Kumar को इस शर्त पर समर्थन देंने को तैयार हैं Owaisi | Simanchal News
Charcha With Chitra: Chirag Paswan ने बताया उनकी सरकार कैसे देगी रोजगार? Bihar Politics | LJP(R)
बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर राजनीति चमका रही TMC? | Mamata Banerjee | Romana Isar Khan | Janhit
Ghanti Bajao: बच्चों के भविष्य का सवाल कौन बन गया काल? Pratima Mishra | Education System
Delhi Blast Case Update: आतंक की टोली के पास यहां से आता था पैसा! | Al Falah University
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
बिहार
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
बिहार चुनाव में हार का इफेक्ट! प्रशांत किशोर की पार्टी ने संगठन को लेकर किया ये बड़ा फैसला
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी घुटनों पर कैसे आया PAK, आर्मी चीफ ने बताया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
क्रिकेट
कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा, वनडे में वापसी पर बनेंगे सीधा कप्तान; दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज पर आया अपडेट
कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा, वनडे में वापसी पर बनेंगे कप्तान; दक्षिण अफ्रीका ODI सीरीज पर अपडेट
बॉलीवुड
गोल्डन साड़ी में छाईं अंबानी लेडीज, शाहरुख खान और रणवीर संंग दिए पोज
गोल्डन साड़ी में छाईं अंबानी लेडीज, शाहरुख खान और रणवीर संंग दिए पोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
1995 में पहली बार भारत आया था इंटरनेट! उससे पहले कैसे काम करता था ISRO?
1995 में पहली बार भारत आया था इंटरनेट! उससे पहले कैसे काम करता था ISRO?
ट्रेंडिंग
अब तो हद हो गई! चलती ट्रेन की छत पर पिकनिक मनाते दिखे लोग- वीडियो देख घूमा यूजर्स का माथा
अब तो हद हो गई! चलती ट्रेन की छत पर पिकनिक मनाते दिखे लोग- वीडियो देख घूमा यूजर्स का माथा
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget