कालीघाट मंदिर के दर्शन करने पहुंचे गौतम गंभीर, दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले मांगी दुआएं

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले गौतम गंभीर कालीघाट मंदिर के दर्शन करने पहुंचे हैं. पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है. बताते चलें कि इस टेस्ट सीरीज में 2 मैच खेले जाने हैं. दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. गंभीर पहले भी सीरीज शुरू होने से पहले जगह-जगह मंदिरों के दर्शन करने जाते रहे हैं. बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के टॉप-2 में जाने और फाइनल की दावेदारी मजबूत करने के लिए भारतीय टीम के लिए यह घरेलू सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है.

गौतम गंभीर साल 2024 में भी दो बार कालीघाट मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे. वो एक बार बतौर कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटॉर और दूसरी बार भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के बाद कालीघाट मंदिर के दर्शन करने गए थे.

गौतम गंभीर ने हाल ही में दिल्ली धमाके में मृत लोगों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की थी. बीते सोमवार की शाम दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हो गया था, जिसमें कई लोगों की जान जाने की खबर है.

जबसे गौतम गंभीर हेड कोच बने हैं, उसके बाद भारतीय टीम का टेस्ट फॉर्मेट में प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है. टीम इंडिया को पिछले एक साल में बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत मिली है. इस दौरान भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से हारनी पड़ी, उसके बाद इंग्लैंड में सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही थी. वहीं भारतीय टीम घरेलू टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के हाथों 0-3 से हार गई थी.

