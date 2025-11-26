दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 0-2 से हारने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए. पीसी में गंभीर से पूछा गया कि क्या वह टेस्ट क्रिकेट में हेड कोच के लिए बेस्ट हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह फैसला बीसीसीआई लेगी, लेकिन आप याद रखें कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसके नेतृत्व में भारत ने इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन किया, चैंपियंस ट्रॉफी जीती और एशिया कप जीता.

मेरे भविष्य पर फैसला बीसीसीआई करेगी- गौतम गंभीर

गौतम गंभीर से जब पूछा गया कि क्या वह टेस्ट क्रिकेट में इस पद के लिए सही व्यक्ति हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा, यह बीसीसीआई को तय करना है. लेकिन मैं वही व्यक्ति हूं जिसके नेतृत्व में भारत ने इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन किया, चैंपियंस ट्रॉफी जीती और एशिया कप जीता."

गौतम गंभीर ने ली हार की जिम्मेदारी

बता दें कि गौतम गंभीर ने हार की जिम्मेदारी ली. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "किसी एक खिलाड़ी या किसी एक शॉट को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा. इस हार की जिम्मेदारी सभी की है और शुरुआत मुझसे होती है. मैंने कभी हार के बाद किसी खिलाड़ी को जिम्मेदार नहीं ठहराया और आगे भी ऐसा नहीं करूंगा."

गंभीर ने दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से मिली हार के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, "दोष सभी का है और इसकी शुरुआत मुझसे होती है. हमें बेहतर खेल दिखाना होगा. पहली पारी में एक समय हमारा स्कोर एक विकेट पर 95 रन था, जो सात विकेट पर 122 रन हो गया. यह स्वीकार्य नहीं है. आप किसी एक व्यक्ति या किसी खास शॉट को दोष नहीं दे सकते. दोष सबका है. मैंने कभी किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया और आगे भी ऐसा नहीं करूंगा."

गंभीर के नेतृत्व में भारत ने 18 टेस्ट मैचों में से 10 में हार का सामना किया है, जिसमें पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर मिली हार भी शामिल है. गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से उसकी सबसे बड़ी हार है.

उन्होंने कहा, टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपको बेहद तेज़तर्रार और प्रतिभाशाली क्रिकेटरों की ज़रूरत नहीं है. हमें सीमित कौशल वाले मज़बूत मानसिकता वाले खिलाड़ियों की ज़रूरत है. वे अच्छे टेस्ट क्रिकेटर बनते हैं.