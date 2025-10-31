भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को उम्मीद है कि मोहसिन नकवी एक या दो दिन के भीतर टीम इंडिया को एशिया कप ट्रॉफी सौंप देंगे. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने निराशा व्यक्त की है कि एशिया कप ट्रॉफी उसके असली हकदार यानी टीम इंडिया तक नहीं पहुंच पाई है. सैकिया ने पुष्टि की है कि 4 नवंबर से पहले ट्रॉफी भारतीय टीम के पास नहीं आई, तो वो 4 नवंबर को ICC की बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे.

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "हां, हम निराश हैं कि एक महीना बीत जाने के बाद भी ट्रॉफी हमें नहीं सौंपी गई है." सैकिया ने यह भी बताया कि भारतीय बोर्ड ने पूरी प्रक्रिया के तहत एशियाई क्रिकेट काउंसिल से मांग करके कहा था कि ट्रॉफी टीम इंडिया को दे दी जाए, लेकिन मोहसिन नकवी ने अपनी हठ ना छोड़ते हुए ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया था.

बीसीसीआई की मांग के बाद नकवी का कहना था कि भारतीय टीम को ट्रॉफी लेनी है तो ACC के ऑफिस आकर लेनी होगी. ACC और PCB के चेयरमैन ने यह तक कहा कि वो एक प्रेजेंटेशनस एरेमनी करवाने को भी तैयार हैं, जिसमें वो खुद अपने हाथों से टीम इंडिया को ट्रॉफी देंगे.

एक-दो दिन में ट्रॉफी नहीं आई तो...

देवजीत सैकिया ने कहा, "हम इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं. लगभग 10 दिन पहले हमने ACC चेयरमैन को पत्र लिखा था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हैं. ट्रॉफी अब भी उनके पास है, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक या दो दिनों में ट्रॉफी हमारे पास आ जाएगी."

आपको याद दिला दें कि एशिया कप 2025 में भारत ने 3 बार पाकिस्तान टीम को हराया था. फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर चैंपियन होने का तमगा हासिल किया था. हालांकि अभी तक उसे ट्रॉफी नहीं मिल पाई है.

