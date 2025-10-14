हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया सारे सवालों का जवाब, ऑस्ट्रेलियाई टूर के बाद विराट और रोहित की रिटायरमेंट?

BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया सारे सवालों का जवाब, ऑस्ट्रेलियाई टूर के बाद विराट और रोहित की रिटायरमेंट?

Virat Kohli Rohit Sharma ODI Future: रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है. भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट का टॉपिक फिर से चर्चा में आ गया है. BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने उन खबरों पर चुप्पी तोड़ी है कि ऑस्ट्रेलियाई टूर रोहित शर्मा और विराट कोहली का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय दौरा होगा. राजीव शुक्ला ने इन सभी अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि संन्यास का फैसला खिलाड़ी खुद लेता है. बताते चलें कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की वनडे सीरीज 19-25 अक्टूबर तक खेली जाएगी.

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में राजीव शुक्ला ने बताया, "रोहित शर्मा और विराट कोहली का ODI स्क्वाड में होना हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि दोनों ही महान बल्लेबाज हैं. उनकी टीम में मौजूदगी से मुझे लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफल होंगे."

क्या ये विराट और रोहित की आखिरी सीरीज होगी?

विराट कोहली और रोहित शर्मा की आखिरी सीरीज की अटकलों पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, "जहां तक इसे रोहित और विराट के लिए आखिरी टूर कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है. हमें कभी भी इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए. ये फैसला सिर्फ खिलाड़ियों पर निर्भर करता है कि वो कब रिटायर होना चाहते हैं. ऑस्ट्रेलियाई टूर को उनका आखिरी दौरा कहना बिल्कुल गलत है."

टीम इंडिया की तारीफ भी की

उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 की जीत पर टीम इंडिया की तारीफ भी की. उन्होंने कहा, "मैं शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम को वेस्टइंडीज पर टेस्ट सीरीज जीत की बधाई देता हूं. ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ये जीत हमारे लिए जरूरी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा कड़ी चुनौती पेश करता है."

भारत ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया था. टीम इंडिया ने पहला टेस्ट पारी और 140 रनों के विशाल अंतर से जीता था. दूसरे टेस्ट में पांचवें दिन केएल राहुल ने 58 रनों की अर्धशतकीय पारी खेल, टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की. यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में टीम इंडिया की पहली सीरीज जीत है.

वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 14 Oct 2025 06:15 PM (IST)
Tags :
Rajiv Shukla BCCI VIRAT KOHLI Rohit SHarma
