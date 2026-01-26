भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान पर बांग्लादेश को गुमराह करने का आरोप लगाया है. बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने से इनकार कर दिया था और अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी, लेकिन शेड्यूल में आने वाली बाधाओं के कारण आईसीसी ने इस मांग को ठुकरा दिया था.

BCCI ने सब कर दिया साफ

आईसीसी अब टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को दे चुका है. बीसीसीआई की ओर से बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को भारत जाने की अनुमति नहीं दी.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, "हम चाहते थे कि बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप में खेले. हमने उन्हें आश्वासन दिया कि खिलाड़ियों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी. पूरी सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद भी उन्होंने यहां न खेलने का फैसला किया और कहा कि वे अपनी टीम को यहां नहीं भेजेंगे."

अपनी बात पर अड़े रहे

राजीव शुक्ला ने अपने बयान में आगे कहा, "उनकी (बांग्लादेश) सरकार ने कहा कि वे अपनी टीम को भारत नहीं भेज सकते हैं और सिर्फ कोलंबो में ही अपने मैच खेलेंगे. आखिरी समय पर शेड्यूल को बदल देना बहुत मुश्किल काम होता है."

पाकिस्तान पर बरसे राजीव शुक्ला

बीसीसी उपाध्यक्ष ने आरोप लगाए कि पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए मुद्दे को भड़काया और बांग्लादेश को गुमराह करने का प्रयास किया. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान उन्हें झूठा प्रोत्साहन दे रहा है. इस मामले में पाकिस्तान का कोई काम ही नहीं है, वह बांग्लादेश को उकसाने और गुमराह करने का काम कर रहा है. पाकिस्तान को ये सब नहीं करना चाहिए."

राजीव शुक्ला ने यह भी कहा कि पाकिस्तान खुद को शुभचिंतक के रूप में पेश करके बांग्लादेश को बरगलाने की कोशिश भी कर रहा है.

