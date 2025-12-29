पिछले दिनों गौतम गंभीर को टीम इंडिया के हेड कोच पद से हटाए जाने की अफवाहों ने जोर पकड़ा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज हार जाने के कारण भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल नहीं खेल पाई थी. उसके बाद भी टीम इंडिया का टेस्ट में खराब प्रदर्शन जारी है. इस कारण ऐसी खबरों ने तूल पकड़ा कि बहुत जल्द गौतम गंभीर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है. अब BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस विषय पर सब साफ कर दिया है.

BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने तोड़ी चुप्पी

बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने सब साफ कर दिया है कि गौतम गंभीर को हेड कोच पद से नहीं हटाया जाएगा. उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, "हेड कोच गौतम गंभीर के बारे में मीडिया में जो भी अफवाह उड़ रही है, मैं उस पर सब स्पष्ट कर देना चाहता हूं. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया भी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि गौतम गंभीर को हटाए जाने या फिर टीम इंडिया के नए हेड कोच की नियुक्ति का कोई प्लान नहीं है."

देवजीत सैकिया भी दे चुके हैं बयान

गौतम गंभीर को निकाले जाने पर BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा था कि ये बिल्कुल झूठी खबर फैलाई जा रही है. सैकिया ने उन मीडिया एजेंसियों पर भी निशाना साधा, जो गंभीर को निकाले जाने की अफवाह को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही थीं. बीसीसीआई सचिव ने साफ किया कि गौतम गंभीर को हटाए जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और यह सिर्फ किसी की मनगढ़ंत कहानी है.

फिलहाल टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट के खराब प्रदर्शन को भुलाकर आगे बढ़ना चाहेगी, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है. टीम इंडिया ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, अब उसके सामने अपना ताज बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है. बताते चलें कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं, जो 7 फरवरी-8 मार्च तक खेला जाएगा.

