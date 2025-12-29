हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहेड कोच गौतम गंभीर को निकाला जाएगा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया जवाब; सब कर दिया साफ

हेड कोच गौतम गंभीर को निकाला जाएगा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया जवाब; सब कर दिया साफ

India Head Coach Gautam Gambhir: गौतम गंभीर को टीम इंडिया के हेड कोच पद से हटाए जाने की खबरों पर BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने चुप्पी तोड़ी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 Dec 2025 06:38 PM (IST)
Preferred Sources

पिछले दिनों गौतम गंभीर को टीम इंडिया के हेड कोच पद से हटाए जाने की अफवाहों ने जोर पकड़ा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज हार जाने के कारण भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल नहीं खेल पाई थी. उसके बाद भी टीम इंडिया का टेस्ट में खराब प्रदर्शन जारी है. इस कारण ऐसी खबरों ने तूल पकड़ा कि बहुत जल्द गौतम गंभीर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है. अब BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस विषय पर सब साफ कर दिया है.

BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने तोड़ी चुप्पी

बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने सब साफ कर दिया है कि गौतम गंभीर को हेड कोच पद से नहीं हटाया जाएगा. उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, "हेड कोच गौतम गंभीर के बारे में मीडिया में जो भी अफवाह उड़ रही है, मैं उस पर सब स्पष्ट कर देना चाहता हूं. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया भी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि गौतम गंभीर को हटाए जाने या फिर टीम इंडिया के नए हेड कोच की नियुक्ति का कोई प्लान नहीं है."

देवजीत सैकिया भी दे चुके हैं बयान

गौतम गंभीर को निकाले जाने पर BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा था कि ये बिल्कुल झूठी खबर फैलाई जा रही है. सैकिया ने उन मीडिया एजेंसियों पर भी निशाना साधा, जो गंभीर को निकाले जाने की अफवाह को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही थीं. बीसीसीआई सचिव ने साफ किया कि गौतम गंभीर को हटाए जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और यह सिर्फ किसी की मनगढ़ंत कहानी है.

फिलहाल टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट के खराब प्रदर्शन को भुलाकर आगे बढ़ना चाहेगी, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है. टीम इंडिया ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, अब उसके सामने अपना ताज बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है. बताते चलें कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं, जो 7 फरवरी-8 मार्च तक खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें:

Watch: एमएस धोनी की गाड़ी में मिली सिगरेट की डिब्बी, वायरल वीडियो से मचा भयंकर बवाल; देखें

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 29 Dec 2025 06:38 PM (IST)
Tags :
Rajiv Shukla India Head Coach BCCI GAUTAM GAMBHIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 11 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे पर्यवेक्षक, इमरान मसूद, दानिश अली, किशोरी लाल को मिली अहम जिम्मेदारी
11 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे पर्यवेक्षक, इमरान मसूद, दानिश अली, किशोरी लाल को मिली अहम जिम्मेदारी
इंडिया
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल टेस्ट में 10 सबसे न्यूनतम स्कोर बनाने वाली टीमें; दूसरे नंबर पर भारत
इस साल टेस्ट में 10 सबसे न्यूनतम स्कोर बनाने वाली टीमें; दूसरे नंबर पर भारत
Advertisement

वीडियोज

2025 में जन्मे bollywood के नन्हे चमकते सितारे: Katrina-Vicky, Kiara-Sidharth, Parineeti-Raghav, Bharti-Haarsh
Mannat:🤷‍♀️करीब आकर भी रहे गए दूर, Mannat-Vikrant की अधूरी कहानी पर Suspense बरकरार #sbs
Health Insurance है लेकिन काम का नहीं? | Policy Review क्यों ज़रूरी है| Paisa Live
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
Maulana Shahabuddin Razvi ने मुस्लिमों से नए साल का जश्न ना मनाने की अपील | New Year 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 11 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे पर्यवेक्षक, इमरान मसूद, दानिश अली, किशोरी लाल को मिली अहम जिम्मेदारी
11 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे पर्यवेक्षक, इमरान मसूद, दानिश अली, किशोरी लाल को मिली अहम जिम्मेदारी
इंडिया
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
'नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती', देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर राहुल गांधी का रिएक्शन
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल टेस्ट में 10 सबसे न्यूनतम स्कोर बनाने वाली टीमें; दूसरे नंबर पर भारत
इस साल टेस्ट में 10 सबसे न्यूनतम स्कोर बनाने वाली टीमें; दूसरे नंबर पर भारत
रीजनल सिनेमा
2025 की 5 लो बजट रीजनल फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बनाए रिकॉर्ड
2025 की 5 लो बजट रीजनल फिल्में, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बनाए रिकॉर्ड
यूटिलिटी
यह डॉक्यूमेंट नहीं तो डीटीसी की बसों में फ्री सफर नहीं कर पाएंगी महिलाएं, जानें पूरी बात
यह डॉक्यूमेंट नहीं तो डीटीसी की बसों में फ्री सफर नहीं कर पाएंगी महिलाएं, जानें पूरी बात
ट्रेंडिंग
Video: धुरंधर के गाने पर जमकर थिरकी पाकिस्तान की महिला पुलिसकर्मी- Fa9la पर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
धुरंधर के गाने पर जमकर थिरकी पाकिस्तान की महिला पुलिसकर्मी- Fa9la पर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
नौकरी
यूपी में जल्द आ रही TGT-PGT की भर्तियां, 30 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती
यूपी में जल्द आ रही TGT-PGT की भर्तियां, 30 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget