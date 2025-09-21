हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK Asia Cup: राजीव शुक्ला ने की भारत-पाक मैच की भविष्यवाणी, सिर्फ 5 शब्दों में पाकिस्तान की कर दी बेइज्जती

IND vs PAK Asia Cup: राजीव शुक्ला ने की भारत-पाक मैच की भविष्यवाणी, सिर्फ 5 शब्दों में पाकिस्तान की कर दी बेइज्जती

Rajeev Shukla on IND vs PAK Prediction: BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने सिर्फ 5 शब्दों में भारत-पाकिस्तान सुपर 4 मैच की भविष्यवाणी कर दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Sep 2025 06:33 PM (IST)

आज भारत और पाकिस्तान सुपर-4 मैच में आमने-सामने आने वाले हैं. दोनों टीम एशिया कप फाइनल की ओर पहला कदम आगे बढ़ाना चाहेंगी, लेकिन बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भारत-पाक मैच की भविष्यवाणी (India vs Pakistan Prediction) करने के साथ-साथ पाकिस्तान टीम की बेइज्जती भी कर दी है. जैसे ही राजीव शुक्ला से मैच विजेता की भविष्यवाणी करने के लिए कहा गया, उन्होंने सिर्फ 5 शब्दों में अपनी बात साफ कर दी.

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला से पूछा गया कि भारत-पाकिस्तान मैच पर उनका क्या कहना है. उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, "भारत मैच जीतने वाला है." राजीव शुक्ला ने बिना कोई संदेह कहा कि भारतीय टीम मैच जीत जाएगी. इससे उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि पाक टीम किसी भी हाल में भारत के खिलाफ टिक नहीं पाएगी.

ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद दूसरा मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आमने-सामने आ रही होंगी. एशिया कप 2025 में हुई उनकी पहली भिड़ंत में भारतीय टीम ने सिर्फ 3 विकेट खोकर 128 रनों के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था. उस मैच में 3 विकेट चटकाने के लिए कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.

विवादों में रहा था पहला भारत-पाक मैच

2025 एशिया कप में पहला भारत-पाकिस्तान मैच विवाद का कारण बना था. पहले टॉस के समय सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाया था. वहीं मैच के बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ भी नहीं मिलाया था. इस पूरे मामले में PCB ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को टारगेट किया था.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये धमकी तक दे डाली कि एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया तो वो एशिया कप को बॉयकॉट कर देगा. अब एक दिलचस्प बात यह है कि सुपर-4 के भारत बनाम पाकिस्तान मैच में भी एंडी पायक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी होंगे.

यह भी पढ़ें:

BCCI President: दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 21 Sep 2025 06:33 PM (IST)
Tags :
Live Cricket Score India Vs Pakistan Rajiv Shukla Asia Cup IND VS PAK Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
BCCI President: दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
Advertisement

वीडियोज

जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
GST Reforms: अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब, रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती
Poonam Pandey in Ramleela: दिल्ली की लव-कुश रामलीला ने मंदोदरी की भूमिका के लिए कामुक अभिनेत्री को क्यों चुना?
Surya Grahan 2025: 122 साल बाद 15 दिनों में दो ग्रहण, दुनिया पर क्या होगा असर? | Solar eclipse
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
BCCI President: दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
जनरल नॉलेज
क्या है भारत की मिल्क लाइन, किस राज्य के लोग हजम कर लेते हैं दूध और कहां के नहीं?
क्या है भारत की मिल्क लाइन, किस राज्य के लोग हजम कर लेते हैं दूध और कहां के नहीं?
ट्रेंडिंग
पेंशन लेने की उम्र में टेंशन ले रहे चाचा! बीच सड़क अपनी जवान महबूबा से इश्क फरमाते दिखे अंकल- वीडियो वायरल
पेंशन लेने की उम्र में टेंशन ले रहे चाचा! बीच सड़क अपनी जवान महबूबा से इश्क फरमाते दिखे अंकल- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
घर के आसपास भी नहीं दिखेंगे झींगुर, बस इन टिप्स से चले जाएंगे बेहद दूर
घर के आसपास भी नहीं दिखेंगे झींगुर, बस इन टिप्स से चले जाएंगे बेहद दूर
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget