IND vs PAK Asia Cup: राजीव शुक्ला ने की भारत-पाक मैच की भविष्यवाणी, सिर्फ 5 शब्दों में पाकिस्तान की कर दी बेइज्जती
Rajeev Shukla on IND vs PAK Prediction: BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने सिर्फ 5 शब्दों में भारत-पाकिस्तान सुपर 4 मैच की भविष्यवाणी कर दी है.
आज भारत और पाकिस्तान सुपर-4 मैच में आमने-सामने आने वाले हैं. दोनों टीम एशिया कप फाइनल की ओर पहला कदम आगे बढ़ाना चाहेंगी, लेकिन बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भारत-पाक मैच की भविष्यवाणी (India vs Pakistan Prediction) करने के साथ-साथ पाकिस्तान टीम की बेइज्जती भी कर दी है. जैसे ही राजीव शुक्ला से मैच विजेता की भविष्यवाणी करने के लिए कहा गया, उन्होंने सिर्फ 5 शब्दों में अपनी बात साफ कर दी.
न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला से पूछा गया कि भारत-पाकिस्तान मैच पर उनका क्या कहना है. उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, "भारत मैच जीतने वाला है." राजीव शुक्ला ने बिना कोई संदेह कहा कि भारतीय टीम मैच जीत जाएगी. इससे उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि पाक टीम किसी भी हाल में भारत के खिलाफ टिक नहीं पाएगी.
ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद दूसरा मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आमने-सामने आ रही होंगी. एशिया कप 2025 में हुई उनकी पहली भिड़ंत में भारतीय टीम ने सिर्फ 3 विकेट खोकर 128 रनों के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था. उस मैच में 3 विकेट चटकाने के लिए कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.
विवादों में रहा था पहला भारत-पाक मैच
2025 एशिया कप में पहला भारत-पाकिस्तान मैच विवाद का कारण बना था. पहले टॉस के समय सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाया था. वहीं मैच के बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ भी नहीं मिलाया था. इस पूरे मामले में PCB ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को टारगेट किया था.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये धमकी तक दे डाली कि एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया तो वो एशिया कप को बॉयकॉट कर देगा. अब एक दिलचस्प बात यह है कि सुपर-4 के भारत बनाम पाकिस्तान मैच में भी एंडी पायक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी होंगे.
