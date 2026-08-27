BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस श्रीलंकाई प्लेयर को बताया अगला सचिन तेंदुलकर

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज में एक युवा श्रीलंकाई बल्लेबाज ने अपनी बल्लेबाजी से खूब ध्यान खींचा है. मुश्किल हालात में लगातार बड़ी पारियां खेलने वाले सोनल दिनुषा की चर्चा अब भारत में भी हो रही है. उनकी बल्लेबाजी से प्रभावित होकर BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उनकी तुलना महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से कर दी.

भारत के खिलाफ दिखाया दम

सोनल दिनुषा के लिए भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज अब तक शानदार रही है. उन्होंने पहले टेस्ट में अपने करियर का पहला टेस्ट शतक लगाया. इसके बाद दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने दो सेंचुरी जड़कर अपनी काबिलियत साबित की. दूसरे टेस्ट में श्रीलंका की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही थी. टीम ने सिर्फ 90 रन के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा दिए थे. ऐसे वक्त में दिनुषा ने मोर्चा संभाला और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की. उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आया. भारतीय गेंदबाजों के सामने दबाव में भी उन्होंने आसानी से अपने शॉट खेले और लगातार दूसरी सेंचुरी पूरी की.

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राजीव शुक्ला ने क्यों की सचिन से तुलना?

दिनुषा की इस शानदार बल्लेबाजी ने BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को भी प्रभावित किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर युवा श्रीलंकाई बल्लेबाज की तारीफ करते हुए उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से की. शुक्ला के इस बयान के बाद दिनुषा अचानक चर्चा में आ गए हैं. आखिर सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज से तुलना मिलना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए बड़ी बात है. सचिन ने अपने लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर में बल्लेबाजी के कई रिकॉर्ड बनाए और क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. ऐसे में दिनुषा को लेकर शुक्ला की टिप्पणी ने फैंस की दिलचस्पी भी बढ़ा दी है.

This Sonal of Srilanka is an amazing player. Looking like Tendulkar. Can be a wonderful test player in international cricket. @OfficialSLC — Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) August 27, 2026

अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी

हालांकि, किसी युवा खिलाड़ी की तुलना सचिन तेंदुलकर से करना जितना बड़ा सम्मान है, उतनी ही बड़ी चुनौती भी है. सचिन ने करीब दो दशक से ज्यादा समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन किया था. वहीं सोनल दिनुषा अभी अपने टेस्ट करियर के शुरुआती दौर में हैं. भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ तीन शतक लगाना निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली चुनौती अब इसे आगे भी बरकरार रखने की होगी. अगर दिनुषा आने वाले वर्षों में इसी तरह लगातार रन बनाते रहे, तो वह श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए बड़ा नाम बन सकते हैं.

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