हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI लेगा बड़ा एक्शन! एशिया कप ट्रॉफी विवाद में अब PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की खैर नहीं; जानें ताजा अपडेट

BCCI लेगा बड़ा एक्शन! एशिया कप ट्रॉफी विवाद में अब PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की खैर नहीं; जानें ताजा अपडेट

Asia Cup Trophy Update: एशिया कप ट्रॉफी विवाद में BCCI बड़ा एक्शन ले सकता है. ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी लौटाने की मांग पर कोई जवाब नहीं दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Oct 2025 03:35 PM (IST)
एशिया कप ट्रॉफी विवाद में BCCI बड़ा एक्शन ले सकता है. एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन (ACC Chairman) मोहसिन नकवी से कोई प्रतिक्रिया ना मिलने के बाद बीसीसीआई अगली ICC बैठक में इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड से दखल देने की मांग कर सकता है. बताया जा रहा है कि BCCI ने पिछले सप्ताह पत्र भेजा था, जिसमें ट्रॉफी भारतीय टीम को दिए जाने की गई थी, लेकिन नकवी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है.

बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि या तो टीम इंडिया को ट्रॉफी दे दी जाए, अथवा जल्द होने वाली ICC की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया जाएगा. आपको बताते चलें कि एशिया कप ट्रॉफी अभी दुबई में है, जहां वो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस (ACC) में रखी है. एक मीडिया रिपोर्ट में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारतीय बोर्ड कानून के तहत एक-एक कदम बढ़ा रहा है.

यह मामला तब शुरू हुआ था जब एशिया कप फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर 5 विकेट की जीत के बाद मोहसिन के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. कुछ देर के बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर वहां से चले गए थे. 

कुछ सप्ताह पहले 30 सितंबर को ACC की बैठक हुई थी, उस बैठक में राजीव शुक्ला भारत के प्रतिनिधि थे, वो BCCI के मौजूदा उपाध्यक्ष भी हैं. उस बैठक में राजीव शुक्ला का कहना था कि ट्रॉफी एशियाई क्रिकेट काउंसिल की संपत्ति है, इसलिए नकवी को व्यक्तिगत रूप से ट्रॉफी मैदान से बाहर ले जाने का कोई अधिकार नहीं था.

ACC बोर्ड के सदस्यों के सामने माफी मांगने के बाद भी उन्होंने टीम इंडिया को ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया था. उनका कहना था कि टीम इंडिया ट्रॉफी ले जाना चाहती है तो उसे खुद दुबई स्थित ACC के ऑफिस आकर उन्हीं के हाथों से ट्रॉफी लेनी होगी.

नीरज शर्मा
Published at : 21 Oct 2025 03:20 PM (IST)
India Cricket Team BCCI Asia Cup News Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

